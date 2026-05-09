Мы свято чтим заветы солдат Победы в Великой отечественной войне — Путин

Президент назвал начало Великой отечественной войны одной из самых скорбных дат в истории России, а День Победы — священным праздником для страны.

2026-05-09T13:34+0500

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин на параде в честь 9 Мая поздравил россиян и гостей парада с Днем Победы. Он назвал начало Великой отечественной войны одной из самых скорбных дат в истории России, а День Победы — священным праздником для страны.Выступая на параде Победы в Москве, президент отметил, что именно советский народ спас весь мир от ницизма.Владимир Путин отметил вклад русского солдата в свободу народов Европы в годы Великой отечественной войны.Главные завления Путина на Параде Победы:Путин отметил , что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО.Он подчеркнул, что сохранить память о Великой Отечественной войне для России — дело чести. Далее президент объявил минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны.После традиционной торжественной речи президента России, которая продолжалась 8,5 минут началась пешая часть парада.

