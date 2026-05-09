Мы свято чтим заветы солдат Победы в Великой отечественной войне — Путин
12:51 09.05.2026 (обновлено: 13:34 09.05.2026)
© POOL/
Подписаться
Президент назвал начало Великой отечественной войны одной из самых скорбных дат в истории России, а День Победы — священным праздником для страны.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин на параде в честь 9 Мая поздравил россиян и гостей парада с Днем Победы. Он назвал начало Великой отечественной войны одной из самых скорбных дат в истории России, а День Победы — священным праздником для страны.
"Мы отмечаем этот праздник с чувствами гордости и любви к стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее родины. Отмечаем с искренней сыновьей благодарностью великого поколения победителей", — сказал глава РФ.
Выступая на параде Победы в Москве, президент отметил, что именно советский народ спас весь мир от ницизма.
"Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германий, превратились в покорных соучастников ее преступлений", — сказал российский лидер.
Владимир Путин отметил вклад русского солдата в свободу народов Европы в годы Великой отечественной войны.
"Русский солдат принес коллосальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы Великой отечественной войны ", – сказал Путин.
Главные завления Путина на Параде Победы:
Забота об отчизне объединяет всю Россию.
Судьбу России вершат люди, как бы ни менялась техника ведения боя.
"Судьбу страны вершат люди, бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители — все граждане России".
Победа всегда была и всегда будет за нами.
Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу.
Нацисты, которые хотели истребить все этносы СССР, не учли русский характер.
"Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного: того, что называется русским характером и силой духа советского народа.
Российский народ может выдержать все, одолеть любые испытания, заявил президент России.
"Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания.
Участники СВО сегодня противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
"И несмотря на это, наши герои идут вперед".
Путин отметил , что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО.
Он подчеркнул, что сохранить память о Великой Отечественной войне для России — дело чести. Далее президент объявил минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны.
После традиционной торжественной речи президента России, которая продолжалась 8,5 минут началась пешая часть парада.