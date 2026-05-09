Парад Победы в Москве — видео

Sputnik Узбекистан

2026-05-09T11:52+0500

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в столице России.По традиции на Красную площадь вынесли Знамя Победы и государственный флаг РФ. В составе пешей колонны по брусчатке Красной Площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.Во время трансляции парада была показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации, а также тех, кто несет боевое дежурство и боевую службу, в том числе расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.В авиационной части парада представлены самолеты российских пилотажных авиагрупп. Завершится парад традиционным пролетом летчиков штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России.В Минобороны сообщили, что в связи с текущей оперативной обстановкой в этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что в этом году Россия не рассылала специальных приглашений на мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, но ряд иностранных лидеров сами выразили желание посетить Москву.В праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы приняли участие лидеры Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство республики Сербской, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

