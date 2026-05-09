Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие отношений и значение общей Победы

В Москве состоялась встреча Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

2026-05-09T10:05+0500

россия

узбекистан

шавкат мирзиёев

владимир путин

рабочий визит

москва

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В рамках программы мероприятий в городе Москве состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.В начале беседы главы двух государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 81-й годовщины Победы.Президент РФ заявил, что приезд Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений.Путин отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли.По его словам, Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана.Глава РФ также отметил, что Узбекистан под руководством Шавката Мирзиёева развивается значительными, впечатляющими темпами.Шавкат Мирзиёев рассказал, что простые узбекистанцы, узнав, что президент летит в Москву, просили его передать привет президенту России.Глава Узбекистана также отметил динамичное развитие экономических отношений между государствамиОн также подчеркнул, что ни один народ не должен забывать свою историю.В свою очередь президент России отметил, что власти Узбекистана уделяют большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне, и Парк Победы в Ташкенте является свидетельством этому.Глава Узбекистана рассказал, что испытывает гордость при каждом посещении мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте.Также лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.

