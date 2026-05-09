https://uz.sputniknews.ru/20260509/putin-mirziyoev-obsudili-razvitie-otnosheniy-znachenie-obschey-pobedy-57444227.html
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие отношений и значение общей Победы
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие отношений и значение общей Победы
Sputnik Узбекистан
В Москве состоялась встреча Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2026-05-09T10:05+0500
2026-05-09T10:05+0500
2026-05-09T10:06+0500
россия
узбекистан
шавкат мирзиёев
владимир путин
рабочий визит
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/09/57443812_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_364cf7135d0075a0db0a7a9302729a9c.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В рамках программы мероприятий в городе Москве состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.В начале беседы главы двух государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 81-й годовщины Победы.Президент РФ заявил, что приезд Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений.Путин отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли.По его словам, Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана.Глава РФ также отметил, что Узбекистан под руководством Шавката Мирзиёева развивается значительными, впечатляющими темпами.Шавкат Мирзиёев рассказал, что простые узбекистанцы, узнав, что президент летит в Москву, просили его передать привет президенту России.Глава Узбекистана также отметил динамичное развитие экономических отношений между государствамиОн также подчеркнул, что ни один народ не должен забывать свою историю.В свою очередь президент России отметил, что власти Узбекистана уделяют большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне, и Парк Победы в Ташкенте является свидетельством этому.Глава Узбекистана рассказал, что испытывает гордость при каждом посещении мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте.Также лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.
россия
узбекистан
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/09/57443812_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_588f12379dc8d9908574d7d0dcd62de6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, узбекистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, рабочий визит, москва
россия, узбекистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, рабочий визит, москва
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие отношений и значение общей Победы
10:05 09.05.2026 (обновлено: 10:06 09.05.2026)
В Москве состоялась встреча Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik.
В рамках программы мероприятий в городе Москве состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина, сообщает
пресс-служба Кремля.
В начале беседы главы двух государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 81-й годовщины Победы.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, я очень рад Вас видеть накануне празднования Великой Победы, Победы нашей общей, советского народа в Великой Отечественной войне", — отметил Путин.
Президент РФ заявил, что приезд Шавката Мирзиеева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений.
"Мы отдаем себе отчет в том что в современных условиях, условиях сегодняшнего дня наша встреча в том числе по поводу даже праздничных мероприятий является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия", — сказал Путин в ходе встречи.
"То, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и вместе с нами будет присутствовать на военном параде на Красной площади - это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания нашим общим праздничным мероприятиям", — подчеркнул он.
Путин отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли.
"Отношения между нашими странами за последние годы, благодаря в том числе и прежде всего, наверное, вашим личным усилиям, складываются наилучшим образом. Растет объем торговли, торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты", — сказал Путин.
По его словам, Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана.
Глава РФ также отметил, что Узбекистан под руководством Шавката Мирзиёева развивается значительными, впечатляющими темпами.
"Поздравляю Вас лично и весь многонациональный народ России с 81-й годовщиной Победы. Конечно, эта Победа – наша общая история, это наша общая Победа, мы её никогда не должны забывать, и все, что есть, надо передавать молодежи", — сказал Путин
Шавкат Мирзиёев рассказал, что простые узбекистанцы, узнав, что президент летит в Москву, просили его передать привет президенту России.
"На самом деле сегодня у нас все мероприятия в Узбекистане очень хорошо проводятся. Хочу передать: со многими разговаривал, госпиталь посещал. Сказал, что еду в Москву. Они говорят: Владимиру Владимировичу можно от нас привет передать? Они с удовольствием это делали", — сказал он.
Глава Узбекистана также отметил динамичное развитие экономических отношений между государствами
"Так что на самом деле наши двусторонние отношения развиваются очень динамично. Мы с вами разговаривали по телефону, [международная промышленная выставка] "Иннопром" на самом высоком уровне прошла, первый вице-премьер [Денис] Мантуров посещал и многие-многие [другие], шесть губернаторов посещали, 500 компаний, у нас очень насыщенная была программа. Я всех их принял. Вообще у нас динамика неплохая. По сравнению с прошлым годом уже 33 процента в I квартале добавление товарооборота, это хороший показатель", — сказал Мирзиеев.
Он также подчеркнул, что ни один народ не должен забывать свою историю.
"На самом деле я думаю, что ни один народ не должен забывать свою историю, и я нахожусь здесь, чтобы своим внукам, своим детям, своему подрастающему поколению сказать, что их деды были героями. Это самое главное, мы не должны это забывать. Так что я еще раз Вас поздравляю", — сказал он.
В свою очередь президент России отметил, что власти Узбекистана уделяют большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне, и Парк Победы в Ташкенте является свидетельством этому.
"Я видел, какое значение Вы уделяете этим историческим событиям. Тот музей, который Вы создали в Ташкенте, он отражает не только дух того времени и единство всех народов Советского Союза перед общей угрозой, но и отражает отношение сегодняшнего руководства Узбекистана к этим событиям", — сказал он.
Глава Узбекистана рассказал, что испытывает гордость при каждом посещении мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте.
"Это самый посещаемый парк Победы у нас: молодежь ходит, и вузы ходят, ученики ходят, народ ходит, приезжает с регионов. Просто это было желание народа самого, это мы сделали, каждый раз я с гордостью захожу. Считаю, что много дел мы делаем, но дело чести каждой нации – это беречь и быть достойным своих дедов, своих прадедов, своей страны, своей нации", — сказал глава государства.
Также лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки.