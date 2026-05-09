Акция "Бессмертный полк" прошла в Ташкенте — фото
13:42 09.05.2026 (обновлено: 15:16 09.05.2026)
© SputnikВ Ташкенте прошла акция "Бессмертный полк"
Акция прошла на территории мемориального комплекса "Братские могилы". С фотографиями и портретами отцов и дедов прошли волонтеры, активисты, жители и гости столицы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте 9 мая состоялась акция "Бессмертный полк", сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. Акция "Бессмертный полк" проводится на территории комплекса "Братские могилы" с 2014 года.
Люди с раннего утра приходили к "Братским могилам", чтобы возложить цветы к Вечному огню и поздравить ветеранов. Присоединившиеся к акции "Бессмертный полк" прошли по аллеям мемориала с фотографиями своих родных и близких — участников войны, исполняя песни военных лет.
© SputnikВ Ташкенте прошла акция "Бессмертный полк"
В Ташкенте прошла акция "Бессмертный полк"
На территории комплекса звучала музыка в исполнении военного оркестра, а курсанты военных училищ демонстрировали строевую подготовку и навыки обращения с оружием.
В церемонии возложения цветов к Вечному огню и Аллее городов-героев приняли участие Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, а также послы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Палестины в Узбекистане, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, атташе по вопросам обороны посольств Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана в Узбекистане, представители международных организаций в Узбекистане, сотрудники дипломатического корпуса, Россотрудничества, Торгового представительства, молодежных и ветеранских объединений, представители общественности и СМИ.
"Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941-1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В канун праздника территорию комплекса благоустроили.
В Узбекистане в настоящее время проживают 60 ветеранов Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.