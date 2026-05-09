В Ташкенте прошло мероприятие, посвященное празднованию Великой Победы
Мероприятие объединило детей, молодежь и представителей старшего поколения.
2026-05-09T17:45+0500
9 мая, ташкент, евразия, день памяти и почестей, день победы, великая отечественная война, молодежь
17:41 09.05.2026 (обновлено: 17:45 09.05.2026)
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Его организовали Международное патриотическое движение "Победа 9/45", АНО "Евразия" и "Центр просветительских практик", а также Российское военно-историческое общество.
В его рамках с выступлением о вкладе Узбекистана в Победу в Великой Отечественной войне выступил доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров.
Перед зрителями также выступил музыкальный коллектив Manhattan, который исполнил песни военных лет и другие известные композиции.
Третьей частью программы стал показ фильма "Группа крови", посвященный событиям 1943 года и героизму советского народа.
В интервью Sputnik Узбекистан
Равшан Назаров отметил, что такие мероприятии важны для современной молодежи.
"Потому что мы, люди старшего возраста, росли в другое время. Мы были не так далеки от войны и видели живых фронтовиков, их сегодня осталось по всей республике всего 60. Поэтому привить молодым людям уважение к подвигу их предков — это очень важная и очень благородная задача, которой занимаются многие организации, включая АНО "Евразия", которая запустила проект "Победа 9/45", и уже второй год очень активно проводятся такие мероприятие во многих странах", — поделился он.
Никита Бойков, младший сотрудник отдела разработки проектов Российского военно-исторического общества, отметил, что подобные мероприятия проводятся в разных странах.
"Не только в Ташкенте, также в Душанбе, в Германии, во Франции, в Сербии, еще в ряде стран мы проводим празднование 9 Мая", — сказал он.
Также Бойков добавил, что организация в первую очередь занимается военно-историческим просвещением.
"Мы считаем, что знать свою историю важно, чтобы ее нельзя было сфальсифицировать, чтобы нас не обманули и не выдали нам придуманную другими странами историю, не использовали нас в своих целях", — добавил он.
В Ташкенте проходят памятные и просветительские мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программа организована под эгидой международного патриотического движения "Победа 9/45" и АНО Евразия.