Узбекистан в годы Второй мировой войны: цифры, ставшие частью истории
Архивные данные раскрывают вклад Узбекистана в годы Второй мировой войны: более 1,9 миллиона жителей ушли на фронт, республика приняла сотни тысяч эвакуированных, а предприятия снабжали армию техникой, боеприпасами и продовольствием.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Во время Второй мировой войны население Узбекистана составляло более 6,5 миллиона человек. Из них на фронт были мобилизованы около 1 миллиона 950 тысяч жителей республики. Домой вернулись чуть более 1 миллиона человек, тогда как свыше 538 тысяч человек числились пропавшими без вести, а почти 158 тысяч стали инвалидами войны.
Согласно архивным данным, ранения получили более 870 тысяч узбекистанцев. Более 150 тысяч человек подверглись нацистскому плену, а около 50 тысяч оказались в концентрационных лагерях.
Особое место в истории занимает гуманитарная миссия Узбекистана. В республику были эвакуированы около 1,5 миллиона человек, в том числе 250 тысяч детей. В 1943–1945 годах сюда также были депортированы более 750 тысяч человек из других регионов СССР.

"В годы Второй мировой войны из Узбекистана на фронт ушли почти 2 миллиона человек — это был огромный вклад республики в общую Победу. Более 214 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, а 301 человек удостоен звания Героя Советского Союза", — говорит в беседе с нами руководитель мемориального комплекса "Парк Победы" полковник Шухрат Юсупов.

Экономика республики была полностью перестроена под нужды фронта. За годы войны в Узбекистане построили десятки новых промышленных предприятий, а общая сумма средств, направленных в государственный бюджет СССР, превысила 7,7 миллиарда рублей. Население также активно участвовало в сборе средств для обороны: в фонд обороны были перечислены сотни миллионов рублей, а также драгоценные металлы и облигации.
Промышленность республики обеспечивала фронт вооружением и техникой. В Узбекистане были произведены:
2 090 самолетов Ли-2;
почти 20 тысяч авиамоторов;
более 18 тысяч минометов;
свыше 22 миллионов мин;
сотни тысяч снарядов и авиабомб.
Кроме того, республика поставила государству миллионы тонн хлопка, зерна, муки, мяса и другой продукции.

"Узбекистан стал не только фронтовым, но и тыловым оплотом: в республику были эвакуированы свыше 1,5 миллиона человек, включая 250 тысяч детей. За годы войны предприятия Узбекистана отправили на фронт тысячи самолётов, миномётов, миллионов боеприпасов и более 4,6 миллиона тонн хлопка", — отмечает Юсупов Шухрат.

Высокую цену заплатили и медики. Только через эвакогоспитали Узбекистана прошли около 485 тысяч раненых и больных солдат. Более 470 тысяч из них были вылечены.
Узбекистан также стал одним из центров подготовки военных кадров. За годы войны были подготовлены около 110 тысяч военнослужащих, тысячи офицеров и специалистов.
Посетители направляются к музею "Славы" в Парке Победы в Ташкенте

Посетители направляются к музею "Славы" в Парке Победы в Ташкенте

Дети изучают артиллерийскую установку

Дети изучают артиллерийскую установку

Дети из 105-го вспомогательный школы интерната Мирзо-Улугбекского района посещают музей

Дети из 105-го вспомогательный школы интерната Мирзо-Улугбекского района посещают музей

Мирный день военной памяти

Мирный день военной памяти

Мемориал матерям войны в Парке Победы

Мемориал матерям войны в Парке Победы

Руководитель мемориального комплекса "Парк Победы" полковник Шухрат Юсупов

Руководитель мемориального комплекса "Парк Победы" полковник Шухрат Юсупов

Музейная реконструкция военного эпизода

Музейная реконструкция военного эпизода

Школьники из вспомогательный школы интерната

Школьники из вспомогательный школы интерната

Скульптурная композиция детей

Скульптурная композиция детей

Школьницы рассматривают портреты ветеранов на выставке в Парке Победы

Школьницы рассматривают портреты ветеранов на выставке в Парке Победы

Композиция сцены войны в Парке Победы

Композиция сцены войны в Парке Победы

Государственный музей "Славы" в Ташкенте

Государственный музей "Славы" в Ташкенте

Военные проходят мимо самолёта Ил-2

Военные проходят мимо самолёта Ил-2

Государственный музей "Славы" в Ташкенте

Государственный музей "Славы" в Ташкенте

Композиция сцены войны в Парке Победы

Композиция сцены войны в Парке Победы

Государственный музей "Славы" в Ташкенте

Государственный музей "Славы" в Ташкенте

Военнослужащие у самолёта Ли-2 в Парке Победы

Военнослужащие у самолёта Ли-2 в Парке Победы

Дети играют рядом с военной техникой в Парке Победы

Дети играют рядом с военной техникой в Парке Победы

Экспозиция бронетехники под открытым небом

Экспозиция бронетехники под открытым небом

Экспозиция военного эшелона в Парке Победы

Экспозиция военного эшелона в Парке Победы

Дети в реконструированной траншее в Парке Победы

Дети в реконструированной траншее в Парке Победы

Посетители выходят из Государственного музея "Славы"

Посетители выходят из Государственного музея "Славы"

