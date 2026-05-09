Узбекистан в годы Второй мировой войны: цифры, ставшие частью истории

Архивные данные раскрывают вклад Узбекистана в годы Второй мировой войны: более 1,9 миллиона жителей ушли на фронт, республика приняла сотни тысяч эвакуированных, а предприятия снабжали армию техникой, боеприпасами и продовольствием.

2026-05-09T19:15+0500

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Во время Второй мировой войны население Узбекистана составляло более 6,5 миллиона человек. Из них на фронт были мобилизованы около 1 миллиона 950 тысяч жителей республики. Домой вернулись чуть более 1 миллиона человек, тогда как свыше 538 тысяч человек числились пропавшими без вести, а почти 158 тысяч стали инвалидами войны.Согласно архивным данным, ранения получили более 870 тысяч узбекистанцев. Более 150 тысяч человек подверглись нацистскому плену, а около 50 тысяч оказались в концентрационных лагерях.Особое место в истории занимает гуманитарная миссия Узбекистана. В республику были эвакуированы около 1,5 миллиона человек, в том числе 250 тысяч детей. В 1943–1945 годах сюда также были депортированы более 750 тысяч человек из других регионов СССР.Экономика республики была полностью перестроена под нужды фронта. За годы войны в Узбекистане построили десятки новых промышленных предприятий, а общая сумма средств, направленных в государственный бюджет СССР, превысила 7,7 миллиарда рублей. Население также активно участвовало в сборе средств для обороны: в фонд обороны были перечислены сотни миллионов рублей, а также драгоценные металлы и облигации.Промышленность республики обеспечивала фронт вооружением и техникой. В Узбекистане были произведены:Кроме того, республика поставила государству миллионы тонн хлопка, зерна, муки, мяса и другой продукции.Высокую цену заплатили и медики. Только через эвакогоспитали Узбекистана прошли около 485 тысяч раненых и больных солдат. Более 470 тысяч из них были вылечены.Узбекистан также стал одним из центров подготовки военных кадров. За годы войны были подготовлены около 110 тысяч военнослужащих, тысячи офицеров и специалистов.

