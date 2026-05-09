В столице Австрии проходит памятный концерт, посвященный Дню Победы

2026-05-09T22:15+0500

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В центре Вены на площади Шварценбергплац у памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, 9 мая проводится торжественный концерт, посвященный Дню Победы.Мероприятие организовано по инициативе Посольства Российской Федерации в Австрии.В этот памятный день перед жителями и гостями австрийской столицы выступают ведущие солисты Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова Телерадиоцентра "Орфей" под руководством директора оркестра А.А. Степаненко. В исполнении музыкантов звучат известные произведения военных лет.Концерт стал одним из центральных событий программы мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

