Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз

По утечкам из японского агентства Kyodo, 26-27 мая в Москву прилетит влиятельная делегация представителей крупнейших компаний Японии — Mitsubishi, Mitsui...

2026-05-10T17:30+0500

По утечкам из японского агентства Kyodo, 26-27 мая в Москву прилетит влиятельная делегация представителей крупнейших компаний Японии — Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itochu и Sumitomo, а также логистической компании Mitsui O.S.K. Lines, пишет колумнист РИА Новости.Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят экономические вопросы и тему конфликта на Украине.Надо отметить, что такого рода "торговое посольство" из Японии посетит Россию впервые с 2022 года. И, вообще-то, для стороннего наблюдателя такая активность может показаться весьма странной на фоне заявлений японских властей о постепенном, но необратимом сворачивании российского энергоимпорта и усилении антироссийских санкций.Мало того, общественный консенсус в Японии состоит в том, что поражение России на Украине отвечает интересам Японии, а внешняя и оборонная политика Москвы оправдывает курс Токио на ускоренную милитаризацию страны.Ровно неделю назад генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Япония продолжит санкционное давление на Россию, а незадолго до этого вашингтонский Институт Арктики опубликовал доклад, согласно которому "текущее противостояние между Россией и Западом предоставляет Японии уникальную возможность успешно "дерусифицировать" свои энергетические цепочки поставок".Так что же случилось, могучие и самостоятельные самураи?Злые языки утверждают, что в случае с Японией начинает сбываться древняя русская поговорка: "Война настанет — хлебушка попросишь".Несколько дней назад на переговорах в Австралии японский премьер Санаэ Такаичи заявила, что блокировка поставок нефти через Ормузский пролив "вызывает неописуемо негативные последствия" для всей Юго-Восточной Азии, и в частности для Японии, которая вместе с Южной Кореей зависит от импорта энергии и первичного сырья больше всех в мире.Например, сырье для производства пластмасс — нафта — начала заканчиваться в Японии уже в марте, затем помахали ручкой медь и алюминий, а потом гелий. Синхронно с этим начали трещать по швам производство электроники, химическая промышленность и автопроизводство. По данным Reuters, только концерн Toyota за этот год потерпит убыток в 4,3 миллиарда долларов. Почему? Потому что в прекрасном новом технологическом мире, где машины растут прямо на ветряках и солнечных панелях, в реальности нефть нужна для всего — от резины, пластика, краски и синтетических волокон до самого топлива.Как пищат японские СМИ, "Япония столкнулась со структурным энергетическим кризисом", который почему-то никак не разруливается политическими заявлениями. Оказывается, до сего момента 94 процента сырой нефти Япония закупала на Ближнем Востоке, а 90 процентов этого объема шло через Ормузский пролив, который теперь наглухо запер разорванный на клочки Иран.Японии пришлось даже впервые с 1978 года раскупорить государственные стратегический нефтяные резервы, но быстро выяснилось, что пустеющие бочки сами собой заполняться обратно не хотят. И еще пришли вести, что блокада Ормуза может длиться весьма долго.И тут к японскому правительству на черных лимузинах подъехали серьезные дяди в хороших костюмах (из тех самых компаний, которые едут в Москву, и не только) и на хорошем и понятном японском языке объяснили, что к чему. И тут же правительственные чиновники достали из шкафчика до времени хранившуюся там арктическую стратегию Японии, где — о чудо! — черным по белому написано, что "альтернативой ближневосточным поставкам являются российские арктические энергоресурсы", а маршрут из Японии в Европу короче на 40 процентов через Северный морской путь (СМП). Да что вы говорите!Вывод стратегии: "в центре всех расчетов Японии по Арктике стоит Россия". Которую никак нельзя обогнуть, обойти и снести — какая жалость.Как написало издание The Diplomat, ситуация с Ормузом резко усилила и ускорила российскую стратегию "разворота в Азию", где главные мировые энергоимпортеры — Китай и Индия — уже на десятилетия вперед формируют новую энергетическую реальность, с которой будут считаться все: "Хотя эпицентр геополитического риска находится в Персидском заливе, самые глубокие сдвиги в энергетических отношениях происходят за тысячи километров к востоку".Как пишет издание Asia Times, "великий географический разлом в азиатском энергетическом будущем проходит не между союзниками и несоюзниками, не между демократиями и автократиями, а между государствами, имеющими операционное присутствие в северном энергетическом театре, и теми, у кого его нет". И вообще: "энергетическая безопасность Азии все больше проходит через Сахалин, Мурманск, Ямал и Берингов пролив".Как констатируют эксперты, Россия парадоксально становится "энергетической осью Азии" не из‑за политического потепления, а потому, что она обладает географией, "которая создает новый энергетический ландшафт".Россия всегда была, есть и будет костью в горле для всего коллективного Запада из-за того, что у нас есть все. И если мы захотим, сможем обойтись вообще без них — а они без нас не смогут, что и демонстрируют последние конвульсии Японии.Ситуация предельно простая: Япония не может одновременно занимать конфронтационную позицию по отношению к Москве и при этом расширять участие в российских ресурсных проектах.Какую маску (грустную или веселую) в итоге выберут актеры театра Кабуки и какую цену они готовы заплатить за российский билет — выяснится очень скоро.

Кирилл Стрельников

