Почему нельзя чистить зубы один раз в день — врач
Через четыре-шесть часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня
Чистить зубы один раз в день недостаточно, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заслуженного врача России, доктора медицинских наук Елену Тё.
"Нельзя (чистить зубы один раз в день – Прим. ред.). Категорически не рекомендую. Зубной налет — это не просто остатки еды. Это липкая биопленка, в которой живут миллиарды бактерий. Они размножаются с космической скоростью. Через четыре-шесть часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня. Через 12 часов (к вечеру, если вы не чистили зубы утром) — они уже активно выделяют кислоту, разрушающую эмаль", — пояснила она.
Специалист предупредила, что если чистить зубы один раз в день, то по факту 16 часов из 24 зубы будут находиться в агрессивной среде, под слоем бактерий и кислоты, что приведет к кариесу и воспалению десен (гингивиту).
"Я своим пациентам привожу аналогию с мытьем рук. Вы же не моете руки один раз в день перед сном, если в течение дня ели, работали в саду или пользовались деньгами? Зубы такие же загрязненные поверхности, только еще более уязвимые. Два раза в день (утро и вечер) — это научно обоснованный минимум для сохранения зубов", — заключила врач.