Почему нельзя чистить зубы один раз в день — врач

Через четыре-шесть часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня

2026-05-10T22:03+0500

Чистить зубы один раз в день недостаточно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного врача России, доктора медицинских наук Елену Тё.Специалист предупредила, что если чистить зубы один раз в день, то по факту 16 часов из 24 зубы будут находиться в агрессивной среде, под слоем бактерий и кислоты, что приведет к кариесу и воспалению десен (гингивиту)."Я своим пациентам привожу аналогию с мытьем рук. Вы же не моете руки один раз в день перед сном, если в течение дня ели, работали в саду или пользовались деньгами? Зубы такие же загрязненные поверхности, только еще более уязвимые. Два раза в день (утро и вечер) — это научно обоснованный минимум для сохранения зубов", — заключила врач.

