Саида Мирзиёева посетила выставку "Инструменты разума" в рамках 61-й Венецианской биеннале
Проект охватывает почти пять десятилетий творчества узбекистанского художника.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева посетила выставку Вячеслава Ахунова "Инструменты разума", представленную в рамках 61-й Венецианской биеннале. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
“Посетила открытие персональной выставки Вячеслава Ахунова "Instruments of the Mind" ("Инструменты разума") в Палаццо Франкетти, проходящей в рамках 61-й Венецианской биеннале. Ахунов — одна из ключевых фигур концептуального искусства, и эта выставка очень точно передает масштаб его художественного мышления”, — говорится в сообщении.
Проект охватывает почти пять десятилетий творчества узбекистанского художника и включает ранее неэкспонировавшиеся работы 1970-х годов.
"Это еще один яркий пример того, как художественный потенциал Узбекистана говорит с международной аудиторией на языке современного искусства и находит отклик во многих сердцах", – добавила Саида Мирзиёева.
