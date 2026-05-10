Тяжелая атлетика: юниоры Узбекистана завершили ЧМ с четырьмя медалями
В египетской Исмаилии 2–8 мая проходило первенство мира среди юниоров и юниорок
2026-05-10T10:05+0500
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Юные тяжелоатлеты Узбекистана завершили чемпионат мира с четырьмя медалями, сообщает НОК.В египетской Исмаилии 2–8 мая проходило первенство мира среди юниоров и юниорок.В упражнении рывка узбекистанец с результатом 169 кг занял четвертое место. В толчке он поднял 219 кг, а по сумме двоеборья показал результат 388 кг, что принесло ему бронзовые награды в этих дисциплинах."Таким образом, юные тяжелоатлеты Узбекистана завершили мировое первенство с одной серебряной и тремя бронзовыми медалями", — подытожили в НОК.
10:05 10.05.2026
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанец Омадилло Олимов завоевал две бронзовые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Египте
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Юные тяжелоатлеты Узбекистана завершили чемпионат мира с четырьмя медалями, сообщает НОК.
"В городе Исмаилия (Египет) завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В заключительный день соревнований представитель сборной республики Омадилло Олимов, выступавший в самой тяжелой весовой категории (+110 кг), завоевал две бронзовые медали", — говорится в сообщении.
В упражнении рывка узбекистанец с результатом 169 кг занял четвертое место. В толчке он поднял 219 кг, а по сумме двоеборья показал результат 388 кг, что принесло ему бронзовые награды в этих дисциплинах.
Узбекистанец Омадилло Олимов завоевал две бронзовые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Египте
"Таким образом, юные тяжелоатлеты Узбекистана завершили мировое первенство с одной серебряной и тремя бронзовыми медалями", — подытожили в НОК.
