Узбекистанка победила на турнире Премьер-министра Малайзии

В престижном международном языковом соревновании этого года приняли участие 174 конкурсанта из 21 страны

2026-05-10T13:14+0500

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Студентка из Узбекистана победила на турнире Премьер-министра Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Престижное международное соревнование объединило 174 конкурсанта из 21 страны. Конкурс проходил в несколько этапов, и по итогам первого и второго отборочных туров в финал вышли 50 сильнейших участников, в числе которых была узбекистанка Мадинабону Абдуллаева.По результатам решающего этапа она обошла всех соперников и завоевала первое место. Второе и третье места у представителей России и Китая.Достижение Мадинабону Абдуллаевой стало четвертой победой узбекистанцев в этом международном конкурсе.

