https://uz.sputniknews.ru/20260510/uzbekistanka-pobedila-na-turnire-premer-ministra-malayzii-57481223.html
Узбекистанка победила на турнире Премьер-министра Малайзии
Узбекистанка победила на турнире Премьер-министра Малайзии
Sputnik Узбекистан
В престижном международном языковом соревновании этого года приняли участие 174 конкурсанта из 21 страны
2026-05-10T13:14+0500
2026-05-10T13:14+0500
2026-05-10T13:14+0500
общество
узбекистан
турнир
премьер-министр
малайзия
студентка
ташкентский государственный институт востоковедения
победа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0a/57480201_75:17:877:468_1920x0_80_0_0_bffc0ececb4eb2e7aa9270a852e01765.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Студентка из Узбекистана победила на турнире Премьер-министра Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Престижное международное соревнование объединило 174 конкурсанта из 21 страны. Конкурс проходил в несколько этапов, и по итогам первого и второго отборочных туров в финал вышли 50 сильнейших участников, в числе которых была узбекистанка Мадинабону Абдуллаева.По результатам решающего этапа она обошла всех соперников и завоевала первое место. Второе и третье места у представителей России и Китая.Достижение Мадинабону Абдуллаевой стало четвертой победой узбекистанцев в этом международном конкурсе.
узбекистан
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0a/57480201_150:0:810:495_1920x0_80_0_0_7ab80184d994522c9421edaef0aa062a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, узбекистан, турнир, премьер-министр, малайзия, студентка, ташкентский государственный институт востоковедения, победа
общество, узбекистан, турнир, премьер-министр, малайзия, студентка, ташкентский государственный институт востоковедения, победа
Узбекистанка победила на турнире Премьер-министра Малайзии
В престижном международном языковом соревновании этого года приняли участие 174 конкурсанта из 21 страны.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Студентка из Узбекистана победила на турнире Премьер-министра Малайзии, сообщает
ИА "Дунё".
“20-летняя студентка Ташкентского государственного университета востоковедения Мадинабону Абдуллаева стала победительницей Международного конкурса Премьер-министра Малайзии по малайскому языку”, — говорится в сообщении.
Престижное международное соревнование объединило 174 конкурсанта из 21 страны. Конкурс проходил в несколько этапов, и по итогам первого и второго отборочных туров в финал вышли 50 сильнейших участников, в числе которых была узбекистанка Мадинабону Абдуллаева.
По результатам решающего этапа она обошла всех соперников и завоевала первое место. Второе и третье места у представителей России и Китая.
“На торжественной церемонии награждения, состоявшейся в Туристическом центре Малайзии в Куала-Лумпуре, победительнице были вручены кубок турнира, денежная премия в размере 10 тысяч малазийских ринггитов (примерно 25–30 миллионов сумов), а также международный сертификат”, — говорится в сообщении.
Достижение Мадинабону Абдуллаевой стало четвертой победой узбекистанцев в этом международном конкурсе.