Владимир Путин: Дело в украинском конфликте идет к завершению
Российский лидер в День Победы пообщался с журналистами по итогам серии международных встреч. На пресс-конференции в Кремле он за 45 минут ответил на 14 вопросов представителей СМИ.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что дело идет к завершению", — сказал глава РФ журналистам, говоря о российско-украинском конфликте.
Путин объяснил отсутствие техники на параде в Москве. По его словам, техники на Параде Победы не было, чтобы сосредоточиться на СВО.
“Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники, и не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что Вооруженные Силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции”, — сказал российский лидер журналистам.
Другие заявления Владимира Путина:
Россия отреагировала на провокационные заявления Киева;
в ответ на провокационные заявления Киева была нота со стороны МИД;
Трамп и его администрация искренне стремятся к урегулированию на Украине;
Россия сразу согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной и обмене военнопленными;
"Мы сразу согласились с этим. Тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер", — сказал глава РФ журналистам, комментируя предложение Трампа.
Киев накануне Дня Победы отреагировал, что не готов к обмену военнопленными;
Москва еще не получала никаких предложений от Киева по обмену пленными;
РФ обсуждала украинские провокации с Индией, Китаем и США;
Россия не имеет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому.
Президента спрашивали и о российско-армянских отношениях в контексте сближения республики с Евросоюзом.
у России с армянским народом особые отношения на протяжении столетий;
планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения;
Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу;
проведение референдума о сотрудничестве Армении с ЕС является логичным;
Армения получает преимущества в рамках ЕАЭС, в том числе в миграции;
Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода".
Речь шла и об участии зарубежных гостей в праздничных мероприятиях.
Владимир Путин заявил, что нет ничего особенного в том, что лидеров некоторых стран не было на параде в Москве 9 мая;
приехавшие на День Победы в Москву зарубежные лидеры проявили мужество, с учетом заявлений Киева;
"Те, кто приехал, безусловно, проявили в известной степени мужество, личное, потому что ведь им стало известно об определенных договоренностях, в том числе и об инициированных президентом (США Дональдом — прим. ред.) Трампом увеличении дней перемирия, об обменах и так далее. То есть им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали", — сказал Путин.
Россия официально не приглашала на День Победы 9 мая в Москву, но уведомила, что будет рада всем, кто приедет.
Российского лидера также спрашивали о возможности контактов с Владимиром Зеленским и перспективах украинского урегулирования, в том числе с участием американских переговорщиков.
президент России заявил, что не предлагает встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее;
встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами;
Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу;
конфликт на Украине спровоцировали западные элиты, которым было плевать на интересы России, а изначальной точкой отсчета стало желание страны вступить в Евросоюз;
Запад, поддержав Украину, ждал крушения российской государственности за несколько месяцев, но у них не получается;
Запад, поддержав Украину, попал в колею, из которой не может выбраться;
в Европе уже ищут контакта с Россией, понимают, что "игра на повышение" в украинском конфликте будет им дорого стоить.
Путин также дал оценку перспективам разрешения ближневосточного конфликта:
он назвал конфликт между Ираном и США очень сложным;
конфликт Ирана и США ставит РФ в сложное положение;
уже нет лиц, заинтересованных в продолжении противостояния Ирана и США;
договоренности должны быть в интересах всех стран ближневосточного региона;
Россия надеется, что конфликт вокруг Ирана прекратится как можно быстрее.
Отдельно глава РФ рассказал о своих запланированных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и российско-китайских отношениях, в частности, о сотрудничестве в сфере энергетики.
Вопросы журналистов также касались сохранения исторической памяти и попытках замалчивания Западом подвигов советского народа.
девятое Мая для России - это не комедийное шоу, а святой день;
День победы касается каждого россиянина, ни в какие игрушки, связанные с этим праздником, Россия не играет;
чем сильнее будет Россия, тем быстрее сойдут на нет попытки Европы забыть подвиг советского солдата;
Путин назвал желание пересмотра итогов Второй Мировой войны в Европе попыткой реваншизма со стороны западных элит.
