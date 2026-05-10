https://uz.sputniknews.ru/20260510/vladimir-putin-delo-v-ukrainskom-konflikte-idet-k-zaversheniyu-57478851.html

Владимир Путин: Дело в украинском конфликте идет к завершению

Владимир Путин: Дело в украинском конфликте идет к завершению

Sputnik Узбекистан

Российский лидер в День Победы пообщался с журналистами по итогам серии международных встреч. На пресс-конференции в Кремле он за 45 минут ответил на 14 вопросов представителей СМИ

2026-05-10T11:00+0500

2026-05-10T11:00+0500

2026-05-10T11:00+0500

президент рф

владимир путин

журналисты

9 мая

день победы

россия

украина

сша

иран

владимир зеленский

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54466931_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_541863aabc7032e0d6aa7ad7ce1d8a32.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в День Победы пообщался с журналистами по итогам серии международных встреч. На пресс-конференции в Кремле он за 45 минут ответил на 14 вопросов представителей СМИ.Путин объяснил отсутствие техники на параде в Москве. По его словам, техники на Параде Победы не было, чтобы сосредоточиться на СВО.Другие заявления Владимира Путина:Президента спрашивали и о российско-армянских отношениях в контексте сближения республики с Евросоюзом.Речь шла и об участии зарубежных гостей в праздничных мероприятиях.Российского лидера также спрашивали о возможности контактов с Владимиром Зеленским и перспективах украинского урегулирования, в том числе с участием американских переговорщиков.Путин также дал оценку перспективам разрешения ближневосточного конфликта:Отдельно глава РФ рассказал о своих запланированных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и российско-китайских отношениях, в частности, о сотрудничестве в сфере энергетики.Вопросы журналистов также касались сохранения исторической памяти и попытках замалчивания Западом подвигов советского народа.На пресс-конференции в Кремле российский лидер за 45 минут ответил на 14 вопросов представителей СМИ.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент рф, владимир путин, журналисты, 9 мая, день победы, россия, украина, сша, иран, владимир зеленский, дональд трамп, политика, запад, украина