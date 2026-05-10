https://uz.sputniknews.ru/20260510/vs-rossii-strogo-soblyudayut-peremirie-minoborony-rf-57483801.html
ВС России строго соблюдают перемирие— Минобороны РФ
ВС России строго соблюдают перемирие— Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
По данным российского военного ведомства, в зоне СВО зафиксировали 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ
2026-05-10T14:44+0500
2026-05-10T14:44+0500
2026-05-10T14:44+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
безопасность
перемирие
всу
в мире
минобороны рф
сво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/11/46174792_0:129:3114:1880_1920x0_80_0_0_0f27f29d657cff07e6c6a8b7965f18bc.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Вооруженные силы России строго соблюдают перемирие, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, в зоне СВО зафиксировали 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.Украина за сутки 676 раз обстреляла позиции российских войск при помощи артиллерии и нанесла 6 331 удар беспилотниками.Были атакованы гражданские объекты в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.Российские ВС зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны Украины, наносили ответные удары по огневым позициям и поражали пункты управления БПЛА, добавили в российском военном ведомстве."ВС Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/11/46174792_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_8db0ab3187dc4937e069edc4421ed337.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, безопасность, перемирие, всу, в мире, минобороны рф, сво
россия, безопасность, перемирие, всу, в мире, минобороны рф, сво
ВС России строго соблюдают перемирие— Минобороны РФ
По данным российского военного ведомства, в зоне СВО зафиксировали 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Вооруженные силы России строго соблюдают перемирие, сообщает
Минобороны РФ.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации (Владимира Путина) в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 мск 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", — говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным Минобороны РФ, в зоне СВО зафиксировали 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.
Украина за сутки 676 раз обстреляла позиции российских войск при помощи артиллерии и нанесла 6 331 удар беспилотниками.
Были атакованы гражданские объекты в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Российские ВС зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны Украины, наносили ответные удары по огневым позициям и поражали пункты управления БПЛА, добавили в российском военном ведомстве.
"ВС Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.