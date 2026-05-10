ВС России строго соблюдают перемирие— Минобороны РФ

По данным российского военного ведомства, в зоне СВО зафиксировали 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ

2026-05-10T14:44+0500

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Вооруженные силы России строго соблюдают перемирие, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, в зоне СВО зафиксировали 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.Украина за сутки 676 раз обстреляла позиции российских войск при помощи артиллерии и нанесла 6 331 удар беспилотниками.Были атакованы гражданские объекты в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.Российские ВС зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны Украины, наносили ответные удары по огневым позициям и поражали пункты управления БПЛА, добавили в российском военном ведомстве."ВС Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

