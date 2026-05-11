https://uz.sputniknews.ru/20260511/buxara-v-2027-godu-mojet-prinyat-konferentsiyu-seti-kreativnyx-gorodov-57491248.html

Бухара в 2027 году может принять Конференцию Сети креативных городов

Бухара в 2027 году может принять Конференцию Сети креативных городов

Sputnik Узбекистан

Данная инициатива была выдвинута Шавкатом Мирзиёевым на церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде в октябре 2025-го и включена в дорожную карту сотрудничества между Узбекистаном и ЮНЕСКО, подписанную 8 апреля текущего года

2026-05-11T12:55+0500

2026-05-11T12:55+0500

2026-05-11T12:55+0500

узбекистан

бухара

конференция

юнеско

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/05/35690183_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_ffe80dd4d4ebeae3e73fd110af0593a9.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Перспективы проведения в 2027 году в Бухаре Конференции Сети креативных городов представители Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО, Фонда развития культуры и искусства, хокимиятов Бухары и области обсудили с главой Секретариата Сети креативных городов ЮНЕСКО Денисом Баксом и экспертом Цяобо Ни. Об этом сообщает ИА "Дунё".Как отмечалось, предложение о проведении в Бухаре этой представительной международной конференции, которая соберет более 800 участников из более чем 400 городов-членов Сети креативных городов ЮНЕСКО со всего мира, отражает твердую приверженность республики ценностям и программам ЮНЕСКО, в том числе содействию развитию творчества, культуры и устойчивого городского развития.Бухара, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году и являющаяся членом Сети креативных городов с 2023 года, — город с богатым культурным наследием и динамичной современной творческой атмосферой. На протяжении веков она была живой лабораторией творчества, где архитектура, литература, музыка, дизайн и традиционные виды искусства процветали в диалоге с различными цивилизациями.И сегодня Бухара становится региональным центром развития творческих индустрий и ремесел, а также площадкой для крупных международных культурных мероприятий, свидетельство тому — Бухарская биеннале современного искусства 2025.Стороны обменялись мнениями относительно подготовки заявки Бухары на проведение Ежегодной конференции Сети креативных городов ЮНЕСКО в 2027 году. Представители ЮНЕСКО проинформировали и дали рекомендации по основным критериям отбора города-организатора конференции, а также ключевым аспектам и требованиям к заявке, предложив экспертное содействие в подготовке документа.

узбекистан

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, бухара, конференция, юнеско