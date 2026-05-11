Испанские компании заинтересованы в локализации производства изделий из фарфора в РУз

2026-05-11T15:20+0500

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Испанские компании намерены локализовать производство изделий из фарфора в Узбекистане. Об этом шла речь в ходе встречи представителей хокимията города Ангрена Ташобласти и компаний "Gedepsa", "Enhol Group" и "Systemfoc", сообщает ИА "Дунё".Испанской стороне презентовали промышленный и инвестиционный потенциал Ангрена, действующие производственные площадки и предприятия, куда могут быть привлечены современные испанские технологии, оборудование и инвестиции.Речь также шла о возможностях модернизации существующих производств, расширении ассортимента выпускаемой продукции и повышении ее экспортного потенциала.Затронули и вопросы поставки современного оборудования, внедрения энергоэффективных и инновационных технологий, создания совместных производств, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны региона.“Стороны отметили высокий потенциал города Ангрена как одного из промышленных центров страны для развития фарфоровой отрасли и подчеркнули важность расширения промышленной кооперации между узбекскими предприятиями и испанскими производителями”, — говорится в сообщении.

