Испанские компании заинтересованы в локализации производства изделий из фарфора в РУз
Стороны отметили высокий потенциал города Ангрена как одного из промышленных центров страны для развития фарфоровой отрасли и подчеркнули важность расширения промышленной кооперации между узбекскими предприятиями и испанскими производителями
2026-05-11T15:20+0500
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Испанские компании намерены локализовать производство изделий из фарфора в Узбекистане. Об этом шла речь в ходе встречи представителей хокимията города Ангрена Ташобласти и компаний "Gedepsa", "Enhol Group" и "Systemfoc", сообщает ИА "Дунё".Испанской стороне презентовали промышленный и инвестиционный потенциал Ангрена, действующие производственные площадки и предприятия, куда могут быть привлечены современные испанские технологии, оборудование и инвестиции.Речь также шла о возможностях модернизации существующих производств, расширении ассортимента выпускаемой продукции и повышении ее экспортного потенциала.Затронули и вопросы поставки современного оборудования, внедрения энергоэффективных и инновационных технологий, создания совместных производств, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны региона.“Стороны отметили высокий потенциал города Ангрена как одного из промышленных центров страны для развития фарфоровой отрасли и подчеркнули важность расширения промышленной кооперации между узбекскими предприятиями и испанскими производителями”, — говорится в сообщении.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Испанские компании намерены локализовать производство изделий из фарфора в Узбекистане. Об этом шла речь в ходе встречи представителей хокимията города Ангрена Ташобласти и компаний "Gedepsa", "Enhol Group" и "Systemfoc", сообщает
ИА "Дунё".
“Обсуждены перспективы локализации производства фарфоровой продукции в Узбекистане с привлечением ведущих испанских брендов, современных производственных линий и технологических решений. Испанская сторона выразила заинтересованность в организации выпуска продукции непосредственно на территории Узбекистана с использованием местной промышленной базы, сырья и производственных мощностей”, — говорится в сообщении.
Испанской стороне презентовали промышленный и инвестиционный потенциал Ангрена, действующие производственные площадки и предприятия, куда могут быть привлечены современные испанские технологии, оборудование и инвестиции.
Речь также шла о возможностях модернизации существующих производств, расширении ассортимента выпускаемой продукции и повышении ее экспортного потенциала.
Затронули и вопросы поставки современного оборудования, внедрения энергоэффективных и инновационных технологий, создания совместных производств, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны региона.
“Стороны отметили высокий потенциал города Ангрена как одного из промышленных центров страны для развития фарфоровой отрасли и подчеркнули важность расширения промышленной кооперации между узбекскими предприятиями и испанскими производителями”, — говорится в сообщении.