Сборная Узбекистана U17 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
2026-05-11T11:45+0500
спорт, чемпионат мира, футбол, узбекистан, индия, катар, сборная узбекистана
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Сборная Узбекистана U17 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира, сообщает
НОК.
В Саудовской Аравии проходит юношеский Кубок Азии U-17. В первом матче группового этапа сборная республики уверенно обыграла Индию со счетом 3:0.
Голы забили Лазиз Абдураимов с пенальти, Ахрорбек Равшанбеков, еще один мяч индийская команда отправила в собственные ворота.
Благодаря этой победе сборная Узбекистана досрочно вышла из группы D в плей-офф турнира и получила право выступить на чемпионате мира U-17, который пройдет в 2026 году в Катаре.
В заключительном матче группового этапа узбекистанцы встретятся со сборной Австралии, где определится победитель группы.