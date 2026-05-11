Сборная Узбекистана U17 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
Сборная Узбекистана U17 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
В Саудовской Аравии проходит юношеский Кубок Азии U-17. В первом матче группового этапа Узбекистан обыграл Индию со счетом 3:0. Таким образом он досрочно вышел в плей-офф турнира и получил право выступить на чемпионате мира U-17, который состоится в 2026 -ом в Катаре
2026-05-11T11:45+0500
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана U17 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира, сообщает НОК.В Саудовской Аравии проходит юношеский Кубок Азии U-17. В первом матче группового этапа сборная республики уверенно обыграла Индию со счетом 3:0.Голы забили Лазиз Абдураимов с пенальти, Ахрорбек Равшанбеков, еще один мяч индийская команда отправила в собственные ворота.Благодаря этой победе сборная Узбекистана досрочно вышла из группы D в плей-офф турнира и получила право выступить на чемпионате мира U-17, который пройдет в 2026 году в Катаре.В заключительном матче группового этапа узбекистанцы встретятся со сборной Австралии, где определится победитель группы.
© UFA - Федерация футбола УзбекистанаСборная Узбекистана U-17 квалифицировалась на чемпионат мира
