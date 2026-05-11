https://uz.sputniknews.ru/20260511/sbornaya-uzbekistana-u17-po-futbolu-zavoevala-putevku-na-chempionat-mira-57490524.html

Сборная Узбекистана U17 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира

Сборная Узбекистана U17 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира

Sputnik Узбекистан

В Саудовской Аравии проходит юношеский Кубок Азии U-17. В первом матче группового этапа Узбекистан обыграл Индию со счетом 3:0. Таким образом он досрочно вышел в плей-офф турнира и получил право выступить на чемпионате мира U-17, который состоится в 2026 -ом в Катаре

2026-05-11T11:45+0500

2026-05-11T11:45+0500

2026-05-11T11:45+0500

спорт

чемпионат мира

футбол

узбекистан

индия

катар

сборная узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0b/57488356_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_be3384916cc11703b2e0947611b2fb98.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана U17 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира, сообщает НОК.В Саудовской Аравии проходит юношеский Кубок Азии U-17. В первом матче группового этапа сборная республики уверенно обыграла Индию со счетом 3:0.Голы забили Лазиз Абдураимов с пенальти, Ахрорбек Равшанбеков, еще один мяч индийская команда отправила в собственные ворота.Благодаря этой победе сборная Узбекистана досрочно вышла из группы D в плей-офф турнира и получила право выступить на чемпионате мира U-17, который пройдет в 2026 году в Катаре.В заключительном матче группового этапа узбекистанцы встретятся со сборной Австралии, где определится победитель группы.

узбекистан

индия

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, чемпионат мира, футбол, узбекистан, индия, катар, сборная узбекистана