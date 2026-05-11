В Монголии начнут использовать узбекские системы орошения
Переговоры компаний в форматах B2B и G2B позволили сформировать пакет инвестпроектов
2026-05-11T18:15+0500
В Ташкенте прошел узбекско-монгольский бизнес-форум, объединивший более 70 компаний двух стран. Переговоры в форматах B2B и G2B позволили сформировать пакет инвестпроектов.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
В Монголии будут внедрять узбекские системы орошения. Перспективы сотрудничества в агросекторе и других сферах обсудили в ходе узбекско-монгольского бизнес-форума, объединившего более 70 компаний двух стран, сообщает
пресс-служба МИПТ.
Участники отметили рост экспорта Узбекистана в Монголию на 15,6% в первом квартале текущего года и поставили цель довести товарооборот до $100 млн.
Приоритетом определена промкооперация по переработке монгольской шерсти и кашемира в Узбекистане на экспорт.
"В агроскторе намечено увеличить поголовье монгольских овец в республике до 1 млн к 2029 году и внедрить узбекские системы орошения в Монголии", — говорится в сообщении.
В транспортно-логистической сфере обсудили запуск грузоперевозок по коридору Узбекистан - Кыргызстан - Китай - Монголия.
В сфере геологии представительство профильного ведомства Узбекистана в Улан-Баторе начало работу по освоению месторождений.
Переговоры Suzur Health Med, Prime Nomadic Meat, Tsamkhag Construction и других компаний в форматах B2B и G2B позволили сформировать пакет инвестпроектов.
Итогом форума в МИПТ назвали создание постоянного механизма сопровождения совместных инициатив.