В Узбекистане разработают Кодекс об административной ответственности в новой редакции

Для подготовки документа создали специальную межведомственную комиссию в составе председателя Верховного суда, генерального прокурора и министра внутренних дел. Итоговый проект планируют внести на рассмотрение в Администрацию президента до 1 апреля 2027-го

2026-05-11T10:40+0500

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане разработают Кодекс об административной ответственности в новой редакции. Соответствующее распоряжение президента вступило в силу 8 мая.Основная цель обновления Кодекса об административной ответственности — приведение действующих норм в соответствие с современными реалиями. С течением времени ряд правонарушений утрачивает свою актуальность, но при этом появляются новые угрозы.Апдейт коснется системы наказаний и защиты прав граждан. В планах — отменить ответственность за правонарушения, утратившие свою значимость, и вместе с тем усилить меры за деяния, угрожающие интересам общества и государства, юридических и физических лиц.Предусмотрено внедрение альтернативных видов наказания и обеспечение соразмерности мер административной ответственности тяжести содеянного. Для защиты интересов потерпевших в кодекс включат механизмы компенсации морального вреда и выплаты денежных возмещений.Для подготовки документа создали специальную межведомственную комиссию в составе председателя Верховного суда, генерального прокурора и министра внутренних дел. Ответственным за ее работу является Минюст. Новая редакция кодекса должна пройти согласование со всеми ведомствами, а также общественное обсуждение. Итоговый проект планируют внести на рассмотрение в Администрацию президента до 1 апреля 2027-го.

