Хокимият столицы подвел итоги праздника цветов "Tashkent Flowers Fest — 2026"
14:10 11.05.2026 (обновлено: 14:53 11.05.2026)
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Хокимият столицы подвел итоги
праздника цветов "Tashkent Flowers Fest — 2026".
С 7 по 9 мая на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана проходили выставка цветов, концертные выступления известных артистов и творческих коллективов, были организованы интерактивные развлечения.
“За эти дни фестиваль посетили более 130 тысяч жителей и гостей столицы. Для создания цветочных композиций были использованы 2 миллиона цветов и 18 тысяч кустарников”, — говорится в сообщении.
К подготовке, обслуживанию территории и обеспечению порядка привлекли около 2 000 сотрудников: службы благоустройства, Управление культуры, Национальная гвардия, органы внутренних дел, санитарно-эпидемиологическая служба, конная группа, кинологическая служба, волонтеры и другие ответственные структуры.
Сейчас цветочные инсталляции аккуратно демонтируют. Цветы и композиции перенесут в другие общественные пространства города, чтобы они продолжали радовать жителей и гостей Ташкента, добавили в хокимияте.