Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с иранским коллегой — подробности
2026-05-12T17:51+0500
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с иранким коллегой Сейедом Аббасом Аракчи. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил в своем Telegram-канале.Стороны обсудили дальнейшее укрепление традиционных дружеских связей между Узбекистаном и Ираном, а также расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.Также договорились продолжать тесный диалог и практическое сотрудничество между министерствами иностранных дел двух стран.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с иранким коллегой Сейедом Аббасом Аракчи. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил
в своем Telegram-канале.
"Провели телефонный разговор с Е.П. Сейедом Аббасом Аракчи, министром иностранных дел Исламской Республики Иран. Обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и актуальным международным проблемам, подчеркнув важность урегулирования вопросов политическими и дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили дальнейшее укрепление традиционных дружеских связей между Узбекистаном и Ираном, а также расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Также договорились продолжать тесный диалог и практическое сотрудничество между министерствами иностранных дел двух стран.