Sputnik Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В МПЦ Sputnik обсудили развитие агроэкспортной логистики между РФ и РУз — видео
Эксперты рассматривают итоги проекта "Агроэкспресс", развитие логистической инфраструктуры, ключевые маршруты и решения, а также перспективы расширения железнодорожных перевозок и снижения издержек для экспортеров.
2026-05-12T13:08+0500
2026-05-12T13:54+0500
13:08 12.05.2026 (обновлено: 13:54 12.05.2026)
В центре внимания — итоги проекта "Агроэкспресс", развитие логистической инфраструктуры, ключевые маршруты и решения, а также перспективы расширения железнодорожных перевозок и снижения издержек для экспортеров.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент на тему: "Агроэкспресс Россия – Узбекистан: основные результаты и дальнейшие планы".
Участники в Москве:
генеральный директор Дирекции проекта "Евразийский агроэкспресс" — АНО "Евразийская Агрологистика" Алевтина Кириллова;
в Ташкенте:
директор НИИ “Инновационный транспорт” при ТГТУ Даурен Илесалиев.
В Узбекистане стартует агроэкспортный сезон — традиционно увеличиваются поставки черешни, абрикосов и другой плодоовощной продукции.
Участники обсудили основные результаты проекта "Агроэкспресс" на сегодняшний день, развитие логистической инфраструктуры, а также маршруты и решения, которые станут ключевыми в ближайшее время. Кроме того, речь пойдет о перспективах расширения железнодорожных перевозок и снижении издержек для экспортеров.
