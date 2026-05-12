ОАЭ открывают рынок для животноводческой продукции из Узбекистана

Узбекистан начнёт поставлять продукцию животноводства на рынок Объединённых Арабских Эмиратов после согласования ветеринарно-санитарных сертификатов. Это решение открывает официальный доступ для экспорта и способствует расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

2026-05-12T10:24+0500

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Узбекистан расширяет экспортные возможности в сфере животноводства и укрепляет торгово-экономическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) республики.По данным пресс-службы ведомства, Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ (MOCCAE) официально подтвердило согласование пяти образцов ветеринарно-санитарных сертификатов на экспорт продукции животноводства из Узбекистана в ОАЭ.В перечень продукции, допущенной к поставкам, вошли инкубационные яйца, суточные цыплята, пищевые яйца, а также мясо птицы и кролика.В МИПТ отмечают, что достигнутая договоренность открывает официальный доступ узбекской животноводческой продукции на рынок ОАЭ и создает дополнительные возможности для расширения двусторонней торговли, увеличения объемов экспорта и наращивания товарооборота между двумя странами.

