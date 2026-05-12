ОАЭ открывают рынок для животноводческой продукции из Узбекистана
2026-05-12T11:15+0500
10:24 12.05.2026 (обновлено: 11:15 12.05.2026)
Узбекистан начнет поставлять продукцию животноводства на рынок ОАЭ после согласования ветеринарно-санитарных сертификатов. Это решение открывает официальный доступ для экспорта и способствует расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Узбекистан расширяет экспортные возможности в сфере животноводства и укрепляет торгово-экономическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает
пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) республики.
По данным пресс-службы ведомства, Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ (MOCCAE) официально подтвердило согласование пяти образцов ветеринарно-санитарных сертификатов на экспорт продукции животноводства из Узбекистана в ОАЭ.
В перечень продукции, допущенной к поставкам, вошли инкубационные яйца, суточные цыплята, пищевые яйца, а также мясо птицы и кролика.
"Ветеринарно-санитарный сертификат подтверждает соответствие продукции санитарным требованиям страны-импортера, и наличие двусторонне согласованного образца является обязательным условием прохождения товара через таможню ОАЭ", — говорится в сообщении ведомства.
В МИПТ отмечают, что достигнутая договоренность открывает официальный доступ узбекской животноводческой продукции на рынок ОАЭ и создает дополнительные возможности для расширения двусторонней торговли, увеличения объемов экспорта и наращивания товарооборота между двумя странами.