В Ташкенте проходит "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026"

В мероприятии принимают участие более 460 компаний из 34 стран, включая Россию, Китай, Южную Корею и Беларусь.

2026-05-12T12:12+0500

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовала "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026". В ее рамках также проходит 28-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как отметил в рамках открытия энергетического форума заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, в этом году Энергетическая неделя Узбекистана собрала более 1 500 делегатов из 34 стран.Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра Узбекистана отметил, что стране нужна не просто более масштабная энергетика, а более чистая, надежная и доступная энергия.По словам Ходжаева, возобновляемая энергетика требует более мощных электросетей, решений по хранению энергии, балансирующих мощностей и современных диспетчерских систем.Он подчеркнул, что энергоэффективность должна стать национальной привычкой — в промышленности, государственной инфраструктуре, домохозяйствах и в каждом новом инвестиционном проекте.Заместитель премьер-министра Узбекистана также отметил, что в Узбекистане строятся не просто электростанции, а вокруг них формируется полноценная энергетическая экосистема.По его словам, за короткий период времени в республике модернизировали и обновили более 69 тысяч километров электросетей и 14 тысяч подстанций.По мнению Ходжаева, важный приоритет в энергетической сфере Узбекистана — локализация.Заместитель премьер-министра сообщил, что объем отечественной продукции, поставляемой в энергетический сектор, уже превысил $700 млн и имеет потенциал роста до $1,3 млрд.Он подчеркнул, что цель республики — не просто импортировать технологии, а создать местный инжиниринг и производство, а также готовить специалистов.По его словам, почти все крупные проекты в энергетике реализуют через механизмы государственно-частного партнерства, а Узбекистан работает с ведущими мировыми компаниями."Энергетическая неделя Узбекистана – 2026" проходит с 12 по 14 мая и включает в себя ряд крупных мероприятий:В частности, в рамках недели состоятся 28-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2026", 19-я Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2026", 6-я Международная конференция специализированного направления "Зеленые и энергосберегающие технологии Центральной Азии – GETCA", а также ряд встреч в форматах G2B и B2B с международными партнерами.Кроме того, в рамках мероприятий планируются ряд международных выставок и конференций по актуальным вопросам отрасли с участием представителей зарубежных и отечественных компаний и международного экспертного сообщества.

