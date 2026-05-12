В Ташкенте проходит "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026"
В мероприятии принимают участие более 460 компаний из 34 стран, включая Россию, Китай, Южную Корею и Беларусь.
2026-05-12T13:06+0500
12:12 12.05.2026 (обновлено: 13:06 12.05.2026)
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовала "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026". В ее рамках также проходит 28-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как отметил в рамках открытия энергетического форума заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, в этом году Энергетическая неделя Узбекистана собрала более 1 500 делегатов из 34 стран.
"Этот масштаб говорит сам за себя. Он показывает, что Узбекистан стал одним из самых динамичных энергетических рынков в регионе", — сказал заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев на церемонии открытия.
Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра Узбекистана отметил, что стране нужна не просто более масштабная энергетика, а более чистая, надежная и доступная энергия.
По словам Ходжаева, возобновляемая энергетика требует более мощных электросетей, решений по хранению энергии, балансирующих мощностей и современных диспетчерских систем.
Он подчеркнул, что энергоэффективность должна стать национальной привычкой — в промышленности, государственной инфраструктуре, домохозяйствах и в каждом новом инвестиционном проекте.
Заместитель премьер-министра Узбекистана также отметил, что в Узбекистане строятся не просто электростанции, а вокруг них формируется полноценная энергетическая экосистема.
По его словам, за короткий период времени в республике модернизировали и обновили более 69 тысяч километров электросетей и 14 тысяч подстанций.
"Эта работа не всегда видна со стороны, но именно она определяет реальную надежность поставок, стабильность системы и возможность быстро и безопасно подключать новые промышленные и энергетические проекты", — сказал он.
По мнению Ходжаева, важный приоритет в энергетической сфере Узбекистана — локализация.
Заместитель премьер-министра сообщил, что объем отечественной продукции, поставляемой в энергетический сектор, уже превысил $700 млн и имеет потенциал роста до $1,3 млрд.
Он подчеркнул, что цель республики — не просто импортировать технологии, а создать местный инжиниринг и производство, а также готовить специалистов.
"Это следующий уровень трансформации. Не только генерация или инфраструктура, а промышленная экосистема, которая создает ценность внутри Узбекистана", — добавил Ходжаев.
По его словам, почти все крупные проекты в энергетике реализуют через механизмы государственно-частного партнерства, а Узбекистан работает с ведущими мировыми компаниями.
"Я хочу сказать очень четко: Узбекистан видит в инвесторах не просто подрядчиков или финансистов. Мы видим в них долгосрочных партнеров в построении энергетического будущего нашей страны и всего региона", — добавил заместитель премьер-министра.
"Энергетическая неделя Узбекистана – 2026" проходит с 12 по 14 мая и включает в себя ряд крупных мероприятий:
В частности, в рамках недели состоятся 28-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2026", 19-я Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2026", 6-я Международная конференция специализированного направления "Зеленые и энергосберегающие технологии Центральной Азии – GETCA", а также ряд встреч в форматах G2B и B2B с международными партнерами.
Кроме того, в рамках мероприятий планируются ряд международных выставок и конференций по актуальным вопросам отрасли с участием представителей зарубежных и отечественных компаний и международного экспертного сообщества.