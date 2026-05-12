В Ташкенте стартует международный турнир по настольному теннису

Участники поборются за медали в одиночном, парном, смешанном и командном разрядах.

2026-05-12T13:56+0500

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. С 13 по 16 мая столица Узбекистана примет международные соревнования по настольному теннису — турнир WTT Youth Contender. Состязания пройдут в спортивном комплексе "Юнусабад", сообщила пресс-служба НОК.В турнире примут участие около 480 спортсменов из 13 стран, что делает его одним из крупнейших юношеских стартов в регионе. Соревнования будут проводиться в возрастных категориях U11, U13, U15, U17 и U19. Участники поборются за медали в одиночном, парном, смешанном и командном разрядах.Турнир входит в серию мероприятий World Table Tennis (WTT) и является важной частью международного календаря юношеского настольного тенниса, предоставляя молодым спортсменам возможность набраться опыта на высоком уровне.

спортивные соревнования, настольный теннис, турнир, ташкент