Узбекистан привлек $19 млрд частных инвестиций в энергосектор и нарастил ВИЭ в 25 раз

Узбекистан уже достиг примерно 25% целей по развитию энергетики к 2030 году.

2026-05-12T17:21+0500

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. За последние пять лет общий объем инвестиций в энергетический сектор Узбекистана превысил $19 млрд, при этом все средства были привлечены из частного сектора. Об этом сообщил директор Проектного офиса министерства энергетики Узбекистана Фазлиддин Шарафитдинов в рамках Энергетического форума в Ташкенте.По его словам, благодаря инвестициям в стране было введено более 17 ГВт новых мощностей, включая современные газовые электростанции с комбинированным циклом, а также объекты возобновляемой энергетики — солнечные и ветровые станции и системы накопления энергии.Особый рост зафиксирован в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Если в 2022 году объем производства возобновляемой энергии составлял около 400 млн кВт·ч, то в текущем году показатель увеличился в 25 раз и ожидается достижение уровня около 14 млрд кВт·ч.Он также добавил, что Узбекистан уже достиг примерно 25% цели по развитию энергетики к 2030 году, при этом предстоит реализовать оставшиеся 75%.Отдельно он подчеркнул, что, несмотря на рост доли ВИЭ, газовая генерация останется ключевой основой энергосистемы страны, однако ее эффективность значительно возрастет.По его словам, ранее около 92% электроэнергии в стране производилось за счет сжигания газа на паровых турбинах со средней эффективностью 37–40%. С 2017 года Узбекистан начал масштабный переход на парогазовые установки.На международном энергетическом форуме также выступил директор Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Узбекистана Акбар Мухамеджанов.Он рассказал, что на сегодняшний день генерация электроэнергии в Узбекистан составляет 25 гигаватт общей генерации, и из этой генерации доля ВИЭ составляет 7%. По его словам, в соответствии со стратегией развития возобновляемых источников энергии Республики Узбекистан поставлена задача по увеличению доли ВИЭ в общей генерации электроэнергии до 54% к 2030 году."Энергетическая неделя Узбекистана – 2026" проходит с 12 по 14 мая и включает в себя ряд крупных мероприятий. В этом году мероприятие собрало более 1 500 делегатов из 34 стран.В частности, в рамках недели состоятся 28-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2026", 19-я Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2026", 6-я Международная конференция специализированного направления "Зеленые и энергосберегающие технологии Центральной Азии – GETCA", а также ряд встреч в форматах G2B и B2B с международными партнерами.Кроме того, в рамках мероприятий планируются ряд международных выставок и конференций по актуальным вопросам отрасли с участием представителей зарубежных и отечественных компаний и международного экспертного сообщества.

