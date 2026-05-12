Узбекистан привлек $19 млрд частных инвестиций в энергосектор и нарастил ВИЭ в 25 раз
17:21 12.05.2026 (обновлено: 17:27 12.05.2026)
Узбекистан уже достиг примерно 25% целей по развитию энергетики к 2030 году.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. За последние пять лет общий объем инвестиций в энергетический сектор Узбекистана превысил $19 млрд, при этом все средства были привлечены из частного сектора. Об этом сообщил директор Проектного офиса министерства энергетики Узбекистана Фазлиддин Шарафитдинов в рамках Энергетического форума в Ташкенте.
По его словам, благодаря инвестициям в стране было введено более 17 ГВт новых мощностей, включая современные газовые электростанции с комбинированным циклом, а также объекты возобновляемой энергетики — солнечные и ветровые станции и системы накопления энергии.
"Узбекистан уже достиг примерно 25% целей по развитию энергетики к 2030 году", – заявил Фазлиддин Шарафитдинов
Особый рост зафиксирован в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Если в 2022 году объем производства возобновляемой энергии составлял около 400 млн кВт·ч, то в текущем году показатель увеличился в 25 раз и ожидается достижение уровня около 14 млрд кВт·ч.
"В соответствии с нашей целью на сегодняшний день мы реализовали проекты на 4 ГВт солнечной, 1,7 ГВт ветровой и более 5 ГВт аккумуляторной мощности. Для достижения этих результатов мы привлекли 11 млрд долларов инвестиций. Эти мощности могут позволить нам генерировать около 19 млрд кВт·ч из возобновляемых источников", — отметил Шарафитдинов.
Он также добавил, что Узбекистан уже достиг примерно 25% цели по развитию энергетики к 2030 году, при этом предстоит реализовать оставшиеся 75%.
Отдельно он подчеркнул, что, несмотря на рост доли ВИЭ, газовая генерация останется ключевой основой энергосистемы страны, однако ее эффективность значительно возрастет.
"Выработка электроэнергии останется на сопоставимом уровне к 2030 году, но удельное и общее потребление газа значительно сократятся — примерно на 85%", — заявил он.
По его словам, ранее около 92% электроэнергии в стране производилось за счет сжигания газа на паровых турбинах со средней эффективностью 37–40%. С 2017 года Узбекистан начал масштабный переход на парогазовые установки.
"Сегодня в эксплуатации уже около 8 ГВт новых парогазовых установок, внедренных за последние семь лет", — отметил представитель Минэнерго.
На международном энергетическом форуме также выступил директор Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Узбекистана Акбар Мухамеджанов.
Он рассказал, что на сегодняшний день генерация электроэнергии в Узбекистан составляет 25 гигаватт общей генерации, и из этой генерации доля ВИЭ составляет 7%.
Директор Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Минэнерго Узбекистана Акбар Мухамеджанов.
По его словам, в соответствии со стратегией развития возобновляемых источников энергии Республики Узбекистан поставлена задача по увеличению доли ВИЭ в общей генерации электроэнергии до 54% к 2030 году.
"Энергетическая неделя Узбекистана – 2026" проходит с 12 по 14 мая и включает в себя ряд крупных мероприятий. В этом году мероприятие собрало более 1 500 делегатов из 34 стран.
В частности, в рамках недели состоятся 28-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2026", 19-я Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2026", 6-я Международная конференция специализированного направления "Зеленые и энергосберегающие технологии Центральной Азии – GETCA", а также ряд встреч в форматах G2B и B2B с международными партнерами.
Кроме того, в рамках мероприятий планируются ряд международных выставок и конференций по актуальным вопросам отрасли с участием представителей зарубежных и отечественных компаний и международного экспертного сообщества.
