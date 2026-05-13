Sputnik Узбекистан
Есть ли вероятность распространения хантавируса в Узбекистане — ответ Минздрава
2026-05-13T12:35+0500
2026-05-13T12:40+0500
Есть ли вероятность распространения хантавируса в Узбекистане — ответ Минздрава

12:35 13.05.2026 (обновлено: 12:40 13.05.2026)
© Sputnik / Бахром Хатамов Здание Министерства здравоохранения Узбекистана
 Здание Министерства здравоохранения Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
В ведомстве подчеркнули, что, по данным ВОЗ, хантавирус не обладает такой же скоростью распространения, как коронавирус, и, по мнению специалистов, не вызовет глобальной пандемии.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Минздрав Узбекистана сообщил, есть ли вероятность распространения хантавируса в республике.
Отмечается, что случаи этого заболевания в стране не зафиксированы, эпидемиологическая ситуация стабильная.

“Сегодня эпидемиологическая ситуация с хантавирусом в нашей стране стабильна. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта инфекция не обладает свойством быстрого распространения, как коронавирус, и, по мнению специалистов, не вызовет глобальной пандемии”, — рассказал первый зампредседателя Комитета по санитарно-эпидемиологическому благополучию и общественному здоровью при Минздраве РУз Нурмат Атабеков.

Он добавил, что существует более 20 видов хантавируса, однако лишь некоторые из них могут вызывать заболевание у человека. Наиболее часто отдельные виды вируса встречаются в странах Латинской Америки, включая Аргентину, Чили и Бразилию. В Азии и Европе эту инфекцию фиксируют гораздо реже.
"К сожалению, в мире не разработана специальная вакцина против хантавируса. Соответствующего протокола лечения также не существует. Терапия в основном носит симптоматический характер, то есть проводится в зависимости от проявляющихся у пациента симптомов", — отметил Атабеков.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая личную гигиену, безопасное хранение продуктов, регулярно проветривать помещения и проявлять осторожность при уборке мест, где могут быть следы жизнедеятельности грызунов.
Нурмат Атабеков также напомнил, что в Узбекистане на 53 пограничных пунктах установлен постоянный санитарно-эпидемиологический контроль для предотвращения завоза опасных инфекций из-за рубежа.
Для справки: хантавирус — опасная инфекция, переносчиками которой становятся обычные мыши и полевки. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек, а в некоторых случаях заканчивается смертью.
Главный путь передачи — воздушно-пылевой. Человек вдыхает микроскопические частицы пыли, в которой содержатся выделения грызунов.
Другие пути заражения включают:
контакт с грызунами — укусы мышей или прикосновение к зараженным животным;
употребление зараженной воды — если в источник попали выделения грызунов;
прием пищи — продукты, подпорченные мышами, или еда, съеденная немытыми руками после контакта с зараженными поверхностями.
Основные признаки хантавируса у человека:
температура 38–40°C;
сильная головная боль;
ломота в мышцах и суставах;
озноб, слабость;
тошнота, иногда рвота.
На ранней стадии болезнь почти неотличима от гриппа. Именно поэтому пациенты часто теряют время — и обращаются к врачу уже при тяжелом состоянии.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
