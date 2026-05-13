https://uz.sputniknews.ru/20260513/est-li-veroyatnost-rasprostraneniya-xantavirusa-v-uzbekistane--otvet-minzdrava-57535783.html

Есть ли вероятность распространения хантавируса в Узбекистане — ответ Минздрава

Есть ли вероятность распространения хантавируса в Узбекистане — ответ Минздрава

Sputnik Узбекистан

В ведомстве подчеркнули, что, по данным ВОЗ, хантавирус не обладает такой же скоростью распространения, как коронавирус, и, по мнению специалистов, не вызовет глобальной пандемии

2026-05-13T12:35+0500

2026-05-13T12:35+0500

2026-05-13T12:40+0500

минздрав узбекистана

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

узбекистан

инфекция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55060974_0:60:1135:698_1920x0_80_0_0_307c179cac05964c0b171c8df28a7e45.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Минздрав Узбекистана сообщил, есть ли вероятность распространения хантавируса в республике.Отмечается, что случаи этого заболевания в стране не зафиксированы, эпидемиологическая ситуация стабильная.Он добавил, что существует более 20 видов хантавируса, однако лишь некоторые из них могут вызывать заболевание у человека. Наиболее часто отдельные виды вируса встречаются в странах Латинской Америки, включая Аргентину, Чили и Бразилию. В Азии и Европе эту инфекцию фиксируют гораздо реже.Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая личную гигиену, безопасное хранение продуктов, регулярно проветривать помещения и проявлять осторожность при уборке мест, где могут быть следы жизнедеятельности грызунов.Нурмат Атабеков также напомнил, что в Узбекистане на 53 пограничных пунктах установлен постоянный санитарно-эпидемиологический контроль для предотвращения завоза опасных инфекций из-за рубежа.Для справки: хантавирус — опасная инфекция, переносчиками которой становятся обычные мыши и полевки. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек, а в некоторых случаях заканчивается смертью. Главный путь передачи — воздушно-пылевой. Человек вдыхает микроскопические частицы пыли, в которой содержатся выделения грызунов.Другие пути заражения включают:Основные признаки хантавируса у человека:На ранней стадии болезнь почти неотличима от гриппа. Именно поэтому пациенты часто теряют время — и обращаются к врачу уже при тяжелом состоянии.Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минздрав узбекистана, комитет санитарно-эпидемиологического благополучия, узбекистан, инфекция