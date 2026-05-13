Космические планы Узбекистана — новый вектор развития

Sputnik Узбекистан

В 2028 году республика примет Международный астронавтический конгресс (IAC). Ожидается приезд более 10 тыс человек со всего мира. Будут NASA, Европейское космическое агентство, JAXA и другие структуры

2026-05-13T18:00+0500

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Агентство "Узбеккосмос" провело пресс-конференцию, посвященную ближайшим планам республики в данной сфере. Главными темами стали подготовка к национальному полету, использование космического мониторинга для решения земных проблем и проведение крупнейшего отраслевого форума в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В 2028 году Узбекистан примет Международный астронавтический конгресс (IAC). Это не просто конференция, а статусное событие, за право проведения которого Ташкент боролся с Индией и Китаем. Замдиректора агентства "Узбеккосмос" Мухиддин Ибрагимов подчеркнул важность этого шага.Многих интересовали подробности подготовки к отправке в космос первого узбекского космонавта. По словам Мухиддина Ибрагимова, полет должен состояться до октября 2028 года.По словам Ибрагимова, речь идет о краткосрочной миссии на 10–14 дней. Сейчас власти ведут переговоры сразу с несколькими сторонами — США, Россией и Китаем. Кандидату предстоит пройти жесткий отбор по здоровью, возрасту и психологической устойчивости, а затем подготовку продолжительностью до девяти месяцев.Предварительно известно, что будущий космонавт должен быть в возрасте от 27 до 40 лет, ростом не выше 190 сантиметров и весом до 90 килограммов.Космос для Узбекистана — это прежде всего экономический инструмент. Спикеры привели конкретные цифры: благодаря спутниковому мониторингу число случаев сжигания соломы на полях удалось сократить на 94%. Также космические технологии помогают контролировать использование воды в сельском хозяйстве и выявлять незаконные постройки на этапе котлована, что экономит значительные бюджетные средства.На пресс-конференцию также приехал астронавт НАСА Эндрю Джей Фьюстел, совершивший три полета в космос и девять выходов в открытый космос."Я до сих пор помню момент, когда впервые увидел Землю из космоса. Это был поразительный опыт, который трудно описать словами", — рассказал астронавт.В завершение встречи Эндрю Джей Фьюстел поделился личным наблюдением: за 197 дней на МКС он стал моложе на 6 миллисекунд из-за замедления времени — приятный бонус для тех, кто решил посвятить жизнь звездам.

