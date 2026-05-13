Надземная линия метро Ташкента: современное решение для удобства горожан

Sputnik Узбекистан

В Ташкент продолжает развиваться надземная кольцевая линия метро — четвертая ветка столичного метрополитена. Поезда курсируют ежедневно с 05:00 до 23:00, соединяя крупные районы города и обеспечивая удобное транспортное сообщение

2026-05-13T18:30+0500

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Ташкенте продолжает активно развиваться надземная кольцевая линия метро, названная в честь 30-летия независимости республики и ставшая четвертой веткой столичного метрополитена. Проходящая полностью над землей она играет важную роль в транспортной системе города, обеспечивая удобное и быстрое сообщение между крупными районами.Сегодня надземная линия ежедневно обслуживает пассажиров с 05.00 до 23.00. Поезда курсируют с интервалом около семи минут, что позволяет жителям и гостям столицы Узбекистана быстро добираться до таких станций, как Технопарк, Яшнабад, Тузель, Алмаз, Рохат, Янгиабад, Куйлюк и Матонат. Развитие линии продолжается: в перспективе предусмотрено строительство новых участков и современных трехуровневых станций.Для оплаты проезда действует единая система: пассажиры могут воспользоваться картами ATTO, банковскими картами и мобильными приложениями, что делает использование метро еще более удобным.Надземная кольцевая линия ташкентского метро — в объективе Sputnik Узбекистан.

