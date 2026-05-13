От нефти до атома: в Ташкенте говорили о роли женщин в ключевых отраслях
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В рамках "Энергетической недели Узбекистана" состоялась панельная сессия на тему "Женщины в энергетике: путь к лидерству", сообщает корреспондент Sputnik.
Участники обсудили роль женщин в энергетической отрасли, вопросы развития их профессионального и лидерского потенциала, а также формирования инклюзивной корпоративной среды.
Речь шла о карьерном росте женщин в высокотехнологичных сферах, преодолении культурных и институциональных барьеров, развитии эмоционального интеллекта и лидерских качеств, балансе между работой и личной жизнью, продвижении STEM-образования, а также повышении интереса девушек к науке и технологиям.
Старший технический менеджер компании Assystem Казахстан Айбопе Давлетиярова высказалась о роли женщин в таких отраслях, как нефтегазовая и атомная энергетика, указав при этом на их недостаточную представленность.
"Сегодня женщины вносят важный вклад как инженеры, менеджеры проектов и технические эксперты. Например, в сфере возобновляемой энергетики гендерный баланс немного лучше. Однако в традиционных отраслях, таких как нефтегазовая и атомная энергетика, женщины составляют примерно четверть рабочей силы. В атомной энергетике этот показатель — около 25%, в то время как в общей экономике доля женщин превышает 40%. Также существуют значительные различия между странами. В одних странах участие женщин выше, в других — значительно ниже", — заявила она.
Главный специалист Минэнерго Узбекистана Дильшода Рустамова представила гендерную стратегию ведомства, направленную на обеспечение равных возможностей для сотрудников, поддержку женщин в энергетической отрасли, развитие гендерного баланса в кадровой политике, а также предупреждение дискриминации и предвзятого отношения по гендерному признаку.
Спикеры подчеркнули важность расширения возможностей женщин в энергетической сфере, их поддержки и создания более благоприятных условий для профессионального развития.