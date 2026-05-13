Sputnik Узбекистан
Путин: "Сармат" — это самый мощный ракетный комплекс в мире
Российские ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат". Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года
2026-05-13T10:30+0500
2026-05-13T10:41+0500
10:30 13.05.2026 (обновлено: 10:41 13.05.2026)
Российские ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат". Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. "Сармат" — это самый мощный ракетный комплекс в мире, заявил президент России Владимир Путин.
Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ доложили об успешном испытании ракеты "Сармат" российскими ракетными войсками стратегического назначения.
По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.
“Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога…Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности”, — отметил Путин.
Он подчеркнул, что это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
Другие заявления президента России:
работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов;
Россия после выхода США из договора по ПРО была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности;
РФ поэтапно реализует принятую в связи с этим программу развития ядерных сил;
с 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками;
на завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками: это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник".
