https://uz.sputniknews.ru/20260513/sarmat-samyy-moschnyy-raketnyy-kompleks-v-mire-57525770.html

Путин: "Сармат" — это самый мощный ракетный комплекс в мире

Путин: "Сармат" — это самый мощный ракетный комплекс в мире

Sputnik Узбекистан

Российские ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат". Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года

2026-05-13T10:30+0500

2026-05-13T10:30+0500

2026-05-13T10:41+0500

россия

безопасность

вооружение

ракеты

в мире

президент рф

владимир путин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324967_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_32c0e54a253cd8c0c6c1ec9b0afd3f3b.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. "Сармат" — это самый мощный ракетный комплекс в мире, заявил президент России Владимир Путин.Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ доложили об успешном испытании ракеты "Сармат" российскими ракетными войсками стратегического назначения.По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.Он подчеркнул, что это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.Другие заявления президента России:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, безопасность, вооружение, ракеты, в мире, президент рф, владимир путин