Строительство АЭС в Узбекистане: каким будет моногород атомщиков

На Энергетическом форуме в Ташкенте раскрыли детали строительства атомной электростанции в Узбекистане

2026-05-13T15:50+0500

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В моногороде для специалистов будущей АЭС и их семей, который построят в Джизакской области Узбекистана, будут жить 30 тыс. человек, сообщает корреспондент Sputnik.Об этом рассказала начальник отдела промбезопасности, охраны труда и окружающей среды Дирекции по строительству АЭС Александра Хидирназарова на Энергетическом форуме в Ташкенте.Моногород будет включать в себя 100 зданий и сооружений. Среди них — жилые дома, дошкольные, школьные и медицинские учреждения, заведения общепита, парк, культурный центр и торговый комплекс. Она уточнила, что город займет 100 га, а расстояние между ним и АЭС составит 16 км.Хидирназарова добавила, что станцию будут строить порядка 12 тыс. человек, а работать на ней — 2 тыс.Для джизакской АЭС в Узбекистане будут готовить не только физиков-ядерщиков, но и химиков, строителей и специалистов других специальностей.По ее словам, к проекту АЭС также привлекут местных производителей сырья и материалов, кабельной продукции, инертных и стройматериалов.Кроме того,

