Строительство АЭС в Узбекистане: каким будет моногород атомщиков
Строительство АЭС в Узбекистане: каким будет моногород атомщиков
На Энергетическом форуме в Ташкенте раскрыли детали строительства атомной электростанции в Узбекистане
2026-05-13T15:50+0500
2026-05-13T15:54+0500
15:50 13.05.2026 (обновлено: 15:54 13.05.2026)
© Sputnik / Бахром Хатамов — Макет атомной электростанции (АЭС)
Макет атомной электростанции (АЭС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов

На Энергетическом форуме в Ташкенте раскрыли детали строительства атомной электростанции в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В моногороде для специалистов будущей АЭС и их семей, который построят в Джизакской области Узбекистана, будут жить 30 тыс. человек, сообщает корреспондент Sputnik.
Об этом рассказала начальник отдела промбезопасности, охраны труда и окружающей среды Дирекции по строительству АЭС Александра Хидирназарова на Энергетическом форуме в Ташкенте.
Моногород будет включать в себя 100 зданий и сооружений. Среди них — жилые дома, дошкольные, школьные и медицинские учреждения, заведения общепита, парк, культурный центр и торговый комплекс.
Она уточнила, что город займет 100 га, а расстояние между ним и АЭС составит 16 км.
Хидирназарова добавила, что станцию будут строить порядка 12 тыс. человек, а работать на ней — 2 тыс.
Для джизакской АЭС в Узбекистане будут готовить не только физиков-ядерщиков, но и химиков, строителей и специалистов других специальностей.
По ее словам, к проекту АЭС также привлекут местных производителей сырья и материалов, кабельной продукции, инертных и стройматериалов.
Кроме того,
оценку воздействия на окружающую среду будущей АЭС Узбекистана проводят Национальный комитет по экологии и Центр государственной экологической экспертизы с участием международных экспертов;
привлечение $1 в атомную промышленность может вернуть порядка $7 в виде налогов и строительства объектов в районе АЭС;

"Планируется улучшение инфраструктурных объектов: дорог, железных дорог, водопроводов, энергосистемы. Это все пока в планах, но все эти планы реализуемы", — подчеркнула Хидирназарова.

планируемая выработка электроэнергии АЭС Узбекистана — 15,2 млрд кВт⋅ч. Это порядка 13–15% от общего объема производимой электроэнергии в республике.
