https://uz.sputniknews.ru/20260513/studentki-iz-uzbekistana-konkurs-vitebsk-57523559.html

"Я бы в армию пошла": студентки из Узбекистана поехали на конкурс в Витебск

"Я бы в армию пошла": студентки из Узбекистана поехали на конкурс в Витебск

Sputnik Узбекистан

Состязания, объединившие около 100 участниц, приурочили к Году белорусской женщины и Дню Победы

2026-05-13T10:00+0500

2026-05-13T10:00+0500

2026-05-13T10:40+0500

общество

военно-патриотическое воспитание

конкурс

витебск

беларусь

армия

студентка

узбекистанцы

вузы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57524664_0:104:1200:779_1920x0_80_0_0_11cbc8880b8882c4ed174d74301879bd.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Студенческая команда Узбекистана примет участие в военно-патриотическом конкурсе для девушек "Я бы в армию пошла" в белорусском Витебске, сообщает БелТА.Состязания пройдут 13–15 мая в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете (ВГМУ) и соберут около 100 участниц.Их организуют как в самом вузе, так и на базе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.Кроме того, участницы должны будут представить творческий номер "Этот День Победы", показать свои интеллектуальные способности в турнире "Знатоки" и продемонстрировать навыки стрельбы в тире.В программе также кулинарный батл "Лакомство для солдата”, эстафета "Быстрее, выше, сильнее", конкурс "Женщина. Весна. Победа" и патриотический автопробег.

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, военно-патриотическое воспитание, конкурс, витебск, беларусь, армия, студентка, узбекистанцы, вузы