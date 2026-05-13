"Я бы в армию пошла": студентки из Узбекистана поехали на конкурс в Витебск
Состязания, объединившие около 100 участниц, приурочили к Году белорусской женщины и Дню Победы
2026-05-13T10:00+0500
Состязания, объединившие около 100 участниц, приурочили к Году белорусской женщины и Дню Победы.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Студенческая команда Узбекистана примет участие в военно-патриотическом конкурсе для девушек "Я бы в армию пошла" в белорусском Витебске, сообщает
БелТА.
Состязания пройдут 13–15 мая в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете (ВГМУ) и соберут около 100 участниц.
Их организуют как в самом вузе, так и на базе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
"Состязания посвящены Году белорусской женщины и Дню Победы. В этом конкурсе будут участвовать 10 команд из вузов Беларуси, России и Узбекистана. Для девушек подготовлены несколько испытаний. Это разборка и сборка автомата, одевание бронежилета и шлема, стрельба из пневматической винтовки, перенос раненого, преодоление забора, метание гранаты и одевание общевойскового защитного комплекта в рамках конкурса "Химическая тревога", — рассказал старший преподаватель военной кафедры ВГМУ Арсен Талыбов.
Кроме того, участницы должны будут представить творческий номер "Этот День Победы", показать свои интеллектуальные способности в турнире "Знатоки" и продемонстрировать навыки стрельбы в тире.
В программе также кулинарный батл "Лакомство для солдата”, эстафета "Быстрее, выше, сильнее", конкурс "Женщина. Весна. Победа" и патриотический автопробег.