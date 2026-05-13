В каких продуктах больше всего клетчатки — врач
Когда в рацион включают достаточное количество клетчатки, изменяется микробиота кишечника.
В ежедневном рационе современного человека содержится в среднем около 10-15 граммов клетчатки, хотя норма — от 20 до 30 граммов в сутки, а для людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет или атеросклероз, клетчатки требуется еще больше, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Елену Игнатикову.
"Большое употребление клетчатки влияет на аппетит, так как физическим путем будет происходить растяжение стенок желудка, в головной мозг будут поступать импульсы о том, что наступило насыщение, и таким образом человек будет меньше съедать продуктов с высокой калорийностью", — пояснила специалист.
Она добавила, что, когда в рационе достаточно клетчатки, изменяется микробиота кишечника.
"Микробиота кишечника — это основной потребитель клетчатки, и за счет ее переработки вырабатываются различные химические вещества в нашем организме. Это в том числе витамины группы В витамин К. А также микрофлора кишечника вырабатывает гормоноподобные вещества, которые могут улучшать настроение, что положительно будет сказываться на общем самочувствии", — отметила Игнатикова.
Врач назвала богатые клетчаткой продукты.
"Богаты клетчаткой в первую очередь продукты растительного происхождения: крестоцветные, к которым относятся различные виды капусты (белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста) и салатная зелень. Это различные бобовые, стручковая фасоль, нут, чечевица, обычная фасоль, также зеленый горошек и кукуруза. Такие продукты обладают малой плотностью калорий, то есть в 100 г продукта содержится меньше 100 ккал, но при этом имеют большую долю клетчатки в своем составе", — подчеркнула диетолог.
При этом она предупредила, что переизбыток клетчатки может негативно сказаться на самочувствии.
"Когда человек достаточно много употребляет клетчатки, могут быть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта по типу таких как вздутие и боли в животе", — подытожила врач.