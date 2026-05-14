Иранская война: Трамп между миром и "Кувалдой"

Иран твердо отстаивает национальные интересы, располагает для этого военными ресурсами. Дональд Трамп еще сомневается, а Пентагон уже приготовил план операции... 14.05.2026, Sputnik Узбекистан

2026-05-14T17:05+0500

Президент Дональд Трамп публично выражает уверенность в победе, и видит два пути завершения конфликта на Ближнем Востоке: или Иран пойдет на сделку с США, или "они будут истреблены". Американская разведка не столь категорична: "Тегеран располагает 70 процентами мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70 процентов довоенного ракетного арсенала".Иран имеет оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных комплексов на побережье Ормузского пролива, и "публичное представление администрации Трампа о разгромленной иранской армии резко противоречит фактам". "Эпическая ярость" трансформируется в "Кувалду" – на следующие 60 суток боевых действий, чтобы обойти необходимое для длительной войны разрешение Конгресса США.И все же, серьезные проблемы грозной риторикой не решаются. Ракетный потенциал Пентагона растрачен в значительной степени, и практически безрезультатно. Вероятность спецоперации в Исфахане по "извлечению" иранского обогащенного урана возрастает, пожалуй, только в воображении Дональда Трампа.Иран по-прежнему неприступен. Неуязвимые для американских ударов подземные ракетные города – основа боеспособности КСИР. Тегеран усилил контроль над Ормузским проливом с привлечением 20 бесшумных ударных подводных лодок класса "Гадир" северокорейского производства. Расширил зону военно-морских операций КСИР с 30 до 300 миль, включая акваторию от портового города Джаск на востоке до острова Сири на западе. Иран намерен контролировать семь подводных интернет-кабелей для взимания сборов с иностранных операторов.В сложившейся реальности ядерная программа Ирана даже не обсуждается. Условия будущего мира диктует Тегеран, который выдвинул Вашингтону пять условий – только для возобновления политического диалога:Условия Тегерана "абсолютно неприемлемы" для Вашингтона, за ними – признание поражения, вселенский позор и крах американского "миропорядка". Ситуация беспрецедентна. Подконтрольные СМИ могут сколько угодно трубить о победе США, однако закрытый для противников Ирана с 28 февраля Ормузский пролив, растущие цены на нефть, и турбулентность мировой экономики все расставляют по своим местам.Горячий Ормуз и стратегический КаспийИранская "оборонительная" блокада законна, ведь Ормузский пролив находится в территориальных водах Исламской Республики. Американская внешняя военно-морская блокада, согласно международному праву, абсолютно незаконна, и является способом ведения войны.В результате блокады иранских портов силами Центрального командования США за месяц (с 12 апреля) остановлены 62 судна, выведены из строя четыре. Цель американцев не достигнута, иранский нефтяной экспорт не остановлен. Ночами иранские и китайские танкеры выходят из Персидского залива каботажным (прибрежным) маршрутом – в территориальных водах Ирана, Пакистана, Индии – под охраной эсминцев КНР.Собственно, в Ормузском проливе продолжаются бои неместного значения с привлечением ВМС и ВВС, ударных вертолетов и безэкипажных катеров. Так, 8 мая американский истребитель F/A-18 Super Hornet нанес бомбовые удары по иранским танкерам Sea Star III и Sevda на входе в Оманский залив. Командование КСИР в этот же день сообщило о поражении трех эсминцев ВМС США, которые пытались войти Ормузский пролив с юга. По USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason применялись иранские баллистические ракеты, противокорабельные крылатые ракеты и беспилотники-камикадзе с фугасными боеголовками.Аналитики ЦРУ предупредили: Иран сможет пережить военно-морскую блокаду США как минимум в течение четырех месяцев, прежде чем столкнется с экономическими трудностями. Логистика группировки ВМС США в Оманском заливе уже испытывает проблемы: снабжение топливом, продовольствием, боеприпасами затруднено отдаленностью от американских военных баз. Ближайшая расположена на расстоянии 4500 км – на острове Диего-Гарсия, в центре Индийского океана.Союзники и вассалы Вашингтона откровенно боятся помогать проигрывающим еще одну войну американцам. Даже "владычица морей" Британия готова направить свой эсминец типа 45 HMS Dragon "для участия в европейских усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива" только после полного прекращения огня в регионе.Между тем, Тегеран пригрозил закрыть Ормузский пролив навсегда странам, которые будут поддерживать резолюции США по Ирану в ООН. Чрезвычайно опасны даже резолюции.В сложившейся непростой ситуации Каспийское море становится стратегическим "дублером" Ормуза, невидимым для радаров США и НАТО. Аналитики The New York Times констатировали быстрое восстановление иранских арсеналов ударных БПЛА, благодаря поставкам из России через Каспий. Профессор Парижского института политических исследований и специалист по Ирану и России Николь Граевски считает Каспийское море "идеальным для обхода санкций и военных поставок". Старший научный сотрудник Гудзоновского института Люк Коффи подтвердил: "Для американских политиков Каспий – геополитическая черная дыра. Его словно не существует". Это "критическое звено" порождает панику в Вашингтоне. Каспийский маршрут для Тегерана – безопасная альтернатива получения необходимых технологий и компонентов, и удар по престижу США, которые более 40 лет пытались изолировать Иран экономическими санкциями.Москва и Тегеран каспийское взаимодействие особо не афишируют. Однако глава Ассоциации пищевой промышленности Ирана Мохаммад Реза Мортазави ранее сообщил гостелекомпании IRIB, что Исламская Республика активно перенаправляет импорт продуктов питания через Каспий. Российская портовая статистика указывает на рост каспийского грузооборота. Трамп – в отчаянии.

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

