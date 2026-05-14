Какой будет АЭС в Узбекистане — инфографика

Планируемая выработка электроэнергии АЭС Узбекистана — 15,2 млрд кВт⋅ч. Это порядка 12–15% от общего объема производимой электроэнергии в республике. 14.05.2026, Sputnik Узбекистан

Узбекистан строит первую в истории страны атомную электростанцию.Первый энергоблок планируют запустить в ноябре 2029 года.Будущая АЭС в Узбекистане с коэффициентом мощности 95-98% позволит поставлять стабильную энергию 24 часа в сутки.Для сравнения, у других базовых источников энергии, таких как электростанции с использованием газа, коэффициент использования установленной мощности — порядка 55-60%.Выход АЭС на полную мощность позволит республике экономить 4–6 млрд кубометров газа в год.Расчетный срок ее службы: не менее 60 лет.Один из главных факторов строительства АЭС в Узбекистане — это энергетическая безопасность путем реализации и диверсификации источников производства электроэнергии.Комплексный анализ воздействия проекта на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, а также изучение гидрогеологических и сейсмологических аспектов проводит экспертная группа, в составе которой специалисты из РУз и Беларуси.Проект строительства АЭС в Узбекистане предусматривает сооружение на одной площадке блоков большой и малой мощности.Станцию будут строить порядка 13 тыс. человек, а работать на ней — 2 тыс.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

