“КНР и США должны быть партнерами, а не противниками” — подробности встречи лидеров
16:11 14.05.2026 (обновлено: 16:26 14.05.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВизит президента США Дональда Трампа в Китай
Беседа председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине длилась более двух часов.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с президентом США Дональдом Трампом.
Глава Белого дома 13–15 мая находится в Поднебесной с государственным визитом.
Переговоры лидеров, длившиеся более двух часов, прошли в Доме народных собраний.
"От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками", — сказал председатель КНР.
Другие заявления Си Цзиньпина:
председатель КНР заявил президенту США, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным годом для китайско-американских отношений;
стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру, а сотрудничество может принести пользу обеим сторонам;
вопрос Тайваня является важнейшим в китайско-американских отношениях,
мир в Тайваньском проливе и независимость Тайваня несовместимы;
США должны с предельной осторожностью подходить к тайваньскому вопросу;
при неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений;
Китай и США должны более эффективно использовать каналы взаимодействия между вооруженными силами двух стран;
Китай приветствует укрепление сотрудничества с США, уверен, что у американских компаний появятся еще больше перспектив в КНР;
Китай и США должны работать сообща, чтобы сохранить с трудом достигнутую позитивную тенденцию в урегулировании торгово-экономических споров;
равноправные консультации являются единственным правильным выбором для Китая и США в условиях разногласий и трений;
в торговых войнах нет победителей.
Заявления Трампа:
президент США на переговорах с председателем КНР назвал честью свой визит в Китай;
общие интересы Китая и США перевешивают имеющиеся между странами разногласия;
американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты будут вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе;
у США и КНР будет фантастическое будущее;
для президента США честь быть другом председателя КНР, и отношения двух стран станут лучше, чем когда-либо прежде;
США и Китай преодолевают трудности благодаря контакту лидеров;
президент США пообещал, что его визит в Пекин приведет к улучшению отношений двух стран.
Главы государств обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове.