Парусный спорт: сборная Узбекистана впервые выступит на международном соревновании
Чемпионат Центральной Азии по парусному спорту пройдет 16–21 мая на озере Иссык-Куль в Кыргызстане
2026-05-14T10:35+0500
2026-05-14T12:01+0500
Чемпионат Центральной Азии по парусному спорту пройдет 16–21 мая на озере Иссык-Куль в Кыргызстане.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Сборная Узбекистана по парусному спорту впервые в истории выступит на международном соревновании, сообщает
НОК.
“16–21 мая на озере Иссык-Куль в Кыргызской Республике состоится чемпионат Центральной Азии по парусному спорту. Примечательно, что на соревновании впервые выступит сборная Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Как отметили в Федерации парусного спорта Узбекистана, для команды республики этот старт станет не только международным дебютом, но и важным этапом подготовки к Азиатским играм Аичи-Нагоя–2026.