Сделано в Мордовии
Компании Республики Мордовия уверенно наращивают экспортный потенциал: их продукция успешно выходит на международные рынки, завоевывает признание зарубежных партнеров благодаря неизменно высокому качеству и выгодным ценовым предложениям. При поддержке Республики Мордовия в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предприятия получают дополнительные инструменты для продвижения на зарубежных рынках. Ознакомьтесь с ассортиментом и конкурентными преимуществами товаров от ведущих производителей Мордовии — откройте новые возможности для вашего бизнеса!
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ООО "КСЕНОН"
ООО "Ксенон" является одним из ведущих разработчиков и производителей световых приборов в России. Компания ведет собственные разработки светильников для промышленного, общественного и уличного освещения.
За счет профессионального подхода к производству, а также применения современных и эффективных компонентов светотехнические решения ООО "Ксенон" применяются в проектах разного масштаба, сложности и назначения.
Компания имеет налаженную технологию производства, высокий производственно-инженерный потенциал, квалифицированные кадры и развитую дистрибьюторскую сеть во всех регионах России и СНГ.
Светотехнический завод "Ксенон" экспортирует продукцию собственного производства в Беларусь и Казахстан.
Подтверждением качества выпускаемой продукции является то, что завод "Ксенон" становился лауреатом и дипломантом конкурсов "Лучшие товары Мордовии". По итогам 2023 года ООО "Ксенон" признан лучшим в конкурсе "Экспортер года" в номинации "Трейдер года", а в 2024 году стал одним из лучших в номинации "Лидеры экспорта в сфере промышленности".
Завод ООО "Ксенон" входит в Российский союз промышленников и предпринимателей, в Светотехнический кластер Республики Мордовия.
Предприятие активно участвует в международных и региональных выставках, социальной и культурной жизни района, выступает спонсором республиканских мероприятий.
МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО СТАНДАРТУ ХАЛЯЛЬ ОТ ТОРГОВОГО ДОМА "ФУД ЭКСПОРТ"
Торговый дом "Фуд Экспорт" предлагает высококачественную продукцию из мяса цыплят-бройлеров, произведенную на АО "Птицефабрика "Чамзинская".
Ассортимент продукции включает: тушки и части тушек цыплят-бройлеров, полуфабрикаты и готовую продукцию. Процесс производства продукции соответствует стандарту Халяль, в производстве используется только ручной забой.
Мясоперерабатывающий комплекс АО "Птицефабрика "Чамзинская" — это одно из самых современных и крупных в России предприятий с замкнутым циклом производства, где процесс производства куриного мяса контролируется еще на этапе формирования яйца. Комплекс включает в себя площадки для содержания птицы, убоя, глубокой переработки мяса цыплят-бройлеров, а также инкубаторий, утилизационный и перерабатывающий завод, собственную кормовую базу. Комплекс оснащен современным передовым оборудованием, работают две технологические линии для убоя птицы — на 9000 голов в час для цыпленка бройлера и 3000 голов в час для родительского стада. Производственные мощности предприятия позволяют производить более 150 тысяч тонн мяса в год. Производство соответствует международным требованиям системы менеджмента пищевой безопасности ISO 22000.
БОЛЕЕ 75 НАИМЕНОВАНИЙ СЫРОВ И МАСЛА ОТ ООО "СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ИЧАЛКОВСКИЙ"
История ООО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" берет свое начало в 1929 году с небольшой сыроварни в мордовском селе Ичалки. Сегодня комбинат — один из лидеров сыроделия в России с объемом производства более 11,5 тыс. тонн сыров и 2 тыс. тонн сливочного масла в год.
Использование отборного молока, следование традициям и постоянная модернизация производства обеспечивают бренду "Ичалки" непревзойденный вкус и отменное качество продукции.
Мы производим более 75 наименований сыров и масла, в том числе:
полутвердые сыры: "Российский Экстра", "Голландский", "Императорский", "Ларьяно", "Маасдам";
твердые сыры: "Пармезан", "Грана", "Кальвет", "Олидер";
плавленые сыры: "Сливочный", "С ветчиной", "С грибами", "Бургерный" с горчицей;
сливочное масло: "Ичалковское Экстра", "Крестьянское", "Шоколадное".
Мы не останавливаемся в своем развитии. За последние годы: запущена линия упаковки сыров с фиксированным весом в термоформах, разработано и запущено оборудование для производства колотого выдержанного сыра, установлено оборудование для автоматической упаковки сливочного масла в шоу-бокс.
В 2026 году мы работаем над запуском новой производственной площадки, полным ходом идет монтаж и наладка оборудования одного из лучших мировых производителей. Это позволит гарантировать нашим партнерам более широкий ассортимент и до 40 тонн в сутки дополнительного объема продукции при неизменно высоком качестве и привлекательных ценах.
Будем рады развитию взаимовыгодного сотрудничества!
Материал опубликован на коммерческих условиях.