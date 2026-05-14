Шойгу: ШОС может стать одной из опор многополярного миропорядка
2026-05-14T17:35+0500
2026-05-14T17:37+0500
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Совокупный потенциал ШОС позволяет ей стать одной из опор многополярного миропорядка и ключевым элементом архитектуры безопасности, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.В ходе 21-й встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Шойгу выступил с оценками ситуации в сфере международной безопасности и предложениями по повышению роли и авторитета ШОС в мире.
Шойгу: ШОС может стать одной из опор многополярного миропорядка

17:35 14.05.2026 (обновлено: 17:37 14.05.2026)
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу принял участие в 21-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Совокупный потенциал ШОС позволяет ей стать одной из опор многополярного миропорядка и ключевым элементом архитектуры безопасности, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
В ходе 21-й встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Шойгу выступил с оценками ситуации в сфере международной безопасности и предложениями по повышению роли и авторитета ШОС в мире.

"Совокупный потенциал наших стран позволяет рассматривать ШОС в качестве одной из опор многополярного миропорядка и ключевого элемента архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", — отметил он.

Другие заявления Сергея Шойгу:
происходящее в Персидском заливе на Ближнем Востоке требует активного участия Всемирной продовольственной программы ООН;
в мире идет деградация всех инструментов ядерного сдерживания, сегодня фактически не осталось документов для регулирования;
такая ракета глобальной дальности, как "Сармат" — это большая победа российской науки, промышленности и конструкторов;
Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зафиксированным в декларации о ее госсуверенитете от 1990 года;
Вооруженные силы России с начала года освободили более 1 800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов;
ЛНР полностью освобождена, под оккупацией ВСУ остается чуть более 15% территории ДНР;
российская армия в ходе СВО прочно владеет стратегической инициативой и уверенно продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения;
Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования украинского конфликта, в том числе от конструктивного посредничества других стран;
позиция России по Украине не претерпела изменений, устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта;
Киев раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться, конфликт намеренно затягивают своей лицемерной поддержкой европейские страны НАТО;
западные страны, по самым скромным оценкам, заморозили около $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану;
международные отношения деградируют из-за стремления США доминировать;
военная агрессия США и Израиля свела к нулю усилия по иранской ядерной программе, а также нарушила нормализацию отношений Тегерана с арабскими странами.
