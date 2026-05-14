Sputnik Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В МПЦ Sputnik подведут итоги 25-летней деятельности Русского дома в Ташкенте
Руководитель представительства Россотрудничества в РУз также обозначит приоритетные направления дальнейшего развития взаимодействия России и Узбекистана
2026-05-14T15:10+0500
15:10 14.05.2026
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в РУз Ирины Старосельской, приуроченная к 25-летию Русского дома в Ташкенте.
Мероприятие пройдет 20 мая в 13.00 по ташкентскому времени.
Речь пойдет об итогах 25-летней деятельности Русского дома как ключевой российской культурно-гуманитарной площадки в Узбекистане, а также приоритетных направлениях дальнейшего развития российско-узбекского сотрудничества.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
