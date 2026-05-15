В Ашхабаде прошло 84-е заседание Совета по жд транспорту СНГ с участием Узбекистана
13:43 15.05.2026 (обновлено: 14:00 15.05.2026)
В Ашхабаде состоялось 84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в 84-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, которое состоялось в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает ИА "Дунё".
В мероприятии участвовали руководители железнодорожных ведомств стран СНГ, Грузии, Латвии, Эстонии и Ирана. Делегацию АО "Узбекистон темир йуллари" возглавил первый заместитель председателя правления Хикматилла Рахметов.
На заседании были подведены итоги совместной деятельности железных дорог за 2025 год и первый квартал 2026 года. Участники обсудили вопросы эксплуатации, повышения эффективности перевозочного процесса и ремонта подвижного состава, а также приняли ряд нормативно-технических документов и внесли изменения в действующие.
Кроме того, утверждены сводные графики пассажирских поездов на 2026/2027 годы в международном, приграничном пригородном и региональном сообщении, включая трансграничные маршруты в рамках Союзного государства. Также согласованы перечни прицепных и беспересадочных вагонов.
Одобрены Положение о Комиссии по вопросам инфраструктуры железнодорожного транспорта и План совместных мероприятий железнодорожных администраций в области кадровой, социальной работы и гуманитарного сотрудничества на 2026 год.
Члены совета проанализировали взаиморасчеты между железнодорожными администрациями за 2025 год и первый квартал 2026 года, а также подвели итоги номерной переписи контейнеров за 2025 год. Одобрен проект Концепции развития международных транспортных коридоров в рамках совета, который будет направлен в Исполнительный комитет СНГ.
Также участники обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-транзитных коридоров, увеличения объемов грузоперевозок, совершенствования логистических цепочек и укрепления регионального сотрудничества.
В рамках мероприятия также прошел II Форум "Молодые железнодорожники", где были рассмотрены стратегии устойчивого развития отрасли, подготовка высококвалифицированных специалистов, внедрение инновационных подходов и вопросы образования.
Между делегациями состоялись двусторонние и многосторонние встречи и отраслевые переговоры. В частности, делегация Узбекистана провела переговоры с руководством Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.
По итогам мероприятия приняты соглашения, направленные на дальнейшее расширение сотрудничества между государствами СНГ в сфере железнодорожного транспорта.