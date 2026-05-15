От логистики до ИИ: министры ЕЭК представили деловую программу ЕЭФ-2026

Отраслевые блоки ЕЭК представили темы предстоящих дискуссий V Евразийского экономического форума — от цифровой торговли и логистики до промышленной кооперации, искусственного интеллекта и модернизации аграрного рынка.

2026-05-15T18:08+0500

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Подготовку к проведению V Евразийского экономического форума, который состоится 28-29 мая в Астане, обсудили на пресс-конференции с участием пяти министров Евразийской экономической комиссии.Председатель Программного комитета ЕЭФ-2026, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов подчеркнул, что тема Форума сопряжена с приоритетами казахстанского председательства в ЕАЭС, обозначенными президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в обращении к главам государств ЕАЭС. Она звучит так — "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".По словам Султанова, его блок проведет три сессии, одна из которых посвящена современным решениям в сфере туризма, другая — развитию рынка трудовых ресурсов с использованием цифровых инструментов, третья — опыту международных организаций и компаний в развитии цифровой трансформации при трансграничных перевозках, которая будет проведена совместно с транспортным блоком Комиссии. На последней планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ООН.Как отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, две панельные сессии будут посвящены вопросам промышленности. На одной из них участники рассмотрят актуальные вопросы действующего в ЕАЭС механизма промышленной кооперации. На второй — глобальные тенденции цифровой трансформации промышленности с учетом опыта ЕАЭС и ЮНИДО.На третьей панельной сессии этого блока намечено рассмотреть тему цифровой модернизации аграрного рынка Союза.Министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин заявил, что его блок организует две сессии. Главная идея дискуссии о цифровой экосистеме безопасности продукции — обсудить, как цифровые технологии и искусственный интеллект могут применяться в техническом регулировании в рамках ЕАЭС."Важно, что в сессии примут участие представители национальных органов по стандартизации, органов государственного управления и международных организаций. Это позволит обсудить тему не теоретически, а с разных практических сторон", — подчеркнул Александр Субботин.На панельной сессии "Цифровизация и искусственный интеллект в сфере СФС-мер — инновационные решения" будут обсуждены в том числе перспективы использования цифровых технологий и искусственного интеллекта для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарно-санитарной и карантинной фитосанитарной безопасности в рамках ЕАЭС.Говоря о мероприятиях своего блока на Форуме, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев отметил:Применительно к сфере транспорта и инфраструктуры Арзыбек Кожошев выделил три "с" — срок, стоимость и стабильность поставок. Связанные с этим вопросы планируется обсудить с бизнесом на панельных сессиях. Кроме того, представители ряда международных организаций поделятся опытом по снижению издержек, повышению безопасности, обсудят влияние цифровых технологий на перевозки товаров. По мнению министра ЕЭК, это станет надежным фундаментом для развития совместных проектов Комиссии и деловых кругов стран Союза.По линии министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнёва запланированы четыре сессии, в частности, "Евразийская торговля и логистика". Ее важность министр ЕЭК выделил в первую очередь.В фокусе остается климатическая повестка, где на фоне принимаемых со стороны Евросоюза и КНР решений вопросы расчета углеродного следа, единых методик и недопущения барьеров становятся еще более актуальными.Две практические цифровые сессии будут посвящены непосредственно теме Форума. Одна из них — "Цифровая торговля в ЕАЭС" — нацелена на масштабирование в рамках Союза национальных решений в сфере электронного документооборота, смарт-контрактов и искусственного интеллекта. Другая — "Цифровая маркировка" — связана с тем, что маркировка уже становится не просто инструментом прослеживаемости, но и во многом средством контроля легальности оборота товаров.Гостями панельных сессий станут руководители отраслевых министерств стран Союза и государств-наблюдателей, более 70 делегатов третьих стран, включая США, Китай, Азербайджан, Вьетнам, Египет, Монголию, Туркменистан, Таджикистан и ряд других.К подписанию на полях Форума готовятся 12 важных интеграционных документов: меморандумы, соглашения, протоколы, планы совместных мероприятий.

