https://uz.sputniknews.ru/20260515/ministry-eek-predstavili-delovuyu-programmu-eef-2026-57604464.html
От логистики до ИИ: министры ЕЭК представили деловую программу ЕЭФ-2026
От логистики до ИИ: министры ЕЭК представили деловую программу ЕЭФ-2026
Sputnik Узбекистан
Отраслевые блоки ЕЭК представили темы предстоящих дискуссий V Евразийского экономического форума — от цифровой торговли и логистики до промышленной кооперации, искусственного интеллекта и модернизации аграрного рынка.
2026-05-15T17:54+0500
2026-05-15T17:54+0500
2026-05-15T18:08+0500
еаэс
еэк
форум
искусственный интеллект
цифровые технологии
цифровизация
астана
логистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57604961_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_64ded73d964fcd50197f0d3ee918a81f.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Подготовку к проведению V Евразийского экономического форума, который состоится 28-29 мая в Астане, обсудили на пресс-конференции с участием пяти министров Евразийской экономической комиссии.Председатель Программного комитета ЕЭФ-2026, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов подчеркнул, что тема Форума сопряжена с приоритетами казахстанского председательства в ЕАЭС, обозначенными президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в обращении к главам государств ЕАЭС. Она звучит так — "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".По словам Султанова, его блок проведет три сессии, одна из которых посвящена современным решениям в сфере туризма, другая — развитию рынка трудовых ресурсов с использованием цифровых инструментов, третья — опыту международных организаций и компаний в развитии цифровой трансформации при трансграничных перевозках, которая будет проведена совместно с транспортным блоком Комиссии. На последней планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ООН.Как отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, две панельные сессии будут посвящены вопросам промышленности. На одной из них участники рассмотрят актуальные вопросы действующего в ЕАЭС механизма промышленной кооперации. На второй — глобальные тенденции цифровой трансформации промышленности с учетом опыта ЕАЭС и ЮНИДО.На третьей панельной сессии этого блока намечено рассмотреть тему цифровой модернизации аграрного рынка Союза.Министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин заявил, что его блок организует две сессии. Главная идея дискуссии о цифровой экосистеме безопасности продукции — обсудить, как цифровые технологии и искусственный интеллект могут применяться в техническом регулировании в рамках ЕАЭС."Важно, что в сессии примут участие представители национальных органов по стандартизации, органов государственного управления и международных организаций. Это позволит обсудить тему не теоретически, а с разных практических сторон", — подчеркнул Александр Субботин.На панельной сессии "Цифровизация и искусственный интеллект в сфере СФС-мер — инновационные решения" будут обсуждены в том числе перспективы использования цифровых технологий и искусственного интеллекта для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарно-санитарной и карантинной фитосанитарной безопасности в рамках ЕАЭС.Говоря о мероприятиях своего блока на Форуме, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев отметил:Применительно к сфере транспорта и инфраструктуры Арзыбек Кожошев выделил три "с" — срок, стоимость и стабильность поставок. Связанные с этим вопросы планируется обсудить с бизнесом на панельных сессиях. Кроме того, представители ряда международных организаций поделятся опытом по снижению издержек, повышению безопасности, обсудят влияние цифровых технологий на перевозки товаров. По мнению министра ЕЭК, это станет надежным фундаментом для развития совместных проектов Комиссии и деловых кругов стран Союза.По линии министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнёва запланированы четыре сессии, в частности, "Евразийская торговля и логистика". Ее важность министр ЕЭК выделил в первую очередь.В фокусе остается климатическая повестка, где на фоне принимаемых со стороны Евросоюза и КНР решений вопросы расчета углеродного следа, единых методик и недопущения барьеров становятся еще более актуальными.Две практические цифровые сессии будут посвящены непосредственно теме Форума. Одна из них — "Цифровая торговля в ЕАЭС" — нацелена на масштабирование в рамках Союза национальных решений в сфере электронного документооборота, смарт-контрактов и искусственного интеллекта. Другая — "Цифровая маркировка" — связана с тем, что маркировка уже становится не просто инструментом прослеживаемости, но и во многом средством контроля легальности оборота товаров.Гостями панельных сессий станут руководители отраслевых министерств стран Союза и государств-наблюдателей, более 70 делегатов третьих стран, включая США, Китай, Азербайджан, Вьетнам, Египет, Монголию, Туркменистан, Таджикистан и ряд других.К подписанию на полях Форума готовятся 12 важных интеграционных документов: меморандумы, соглашения, протоколы, планы совместных мероприятий.
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57604961_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2ffcc182d146b80f2fc558fa70255566.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, еэк, форум, искусственный интеллект, цифровые технологии, цифровизация, астана, логистика
еаэс, еэк, форум, искусственный интеллект, цифровые технологии, цифровизация, астана, логистика
От логистики до ИИ: министры ЕЭК представили деловую программу ЕЭФ-2026
17:54 15.05.2026 (обновлено: 18:08 15.05.2026)
Отраслевые блоки ЕЭК представили темы предстоящих дискуссий V Евразийского экономического форума — от цифровой торговли и логистики до промышленной кооперации, искусственного интеллекта и модернизации аграрного рынка.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Подготовку к проведению V Евразийского экономического форума, который состоится 28-29 мая в Астане, обсудили
на пресс-конференции с участием пяти министров Евразийской экономической комиссии.
Председатель Программного комитета ЕЭФ-2026, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов подчеркнул, что тема Форума сопряжена с приоритетами казахстанского председательства в ЕАЭС, обозначенными президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в обращении к главам государств ЕАЭС. Она звучит так — "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".
По словам Султанова, его блок проведет три сессии, одна из которых посвящена современным решениям в сфере туризма, другая — развитию рынка трудовых ресурсов с использованием цифровых инструментов, третья — опыту международных организаций и компаний в развитии цифровой трансформации при трансграничных перевозках, которая будет проведена совместно с транспортным блоком Комиссии. На последней планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ООН.
"Все организационные механизмы запущены, программа сформирована. Готовимся к открытому, предметному и интересному диалогу. Приглашаю вас к активному освещению Евразийского экономического форума", — обратился Бахыт Султанов.
Как отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, две панельные сессии будут посвящены вопросам промышленности. На одной из них участники рассмотрят актуальные вопросы действующего в ЕАЭС механизма промышленной кооперации. На второй — глобальные тенденции цифровой трансформации промышленности с учетом опыта ЕАЭС и ЮНИДО.
"В прошлом году мы с ЮНИДО подписали совместное заявление, сейчас у нас довольно насыщенная двусторонняя повестка", — поделилась Барсегян.
На третьей панельной сессии этого блока намечено рассмотреть тему цифровой модернизации аграрного рынка Союза.
"Мы сейчас активно работаем над распространением мер финансовой поддержки на агропромышленный комплекс и, уверена, сможем на площадке ЕЭФ-2026 обсудить все касающиеся этой темы вопросы. Хочу пригласить к дискуссии всех заинтересованных, прежде всего, представителей бизнеса", — резюмировала министр ЕЭК.
Министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин заявил, что его блок организует две сессии. Главная идея дискуссии о цифровой экосистеме безопасности продукции — обсудить, как цифровые технологии и искусственный интеллект могут применяться в техническом регулировании в рамках ЕАЭС.
"Важно, что в сессии примут участие представители национальных органов по стандартизации, органов государственного управления и международных организаций. Это позволит обсудить тему не теоретически, а с разных практических сторон", — подчеркнул Александр Субботин.
На панельной сессии "Цифровизация и искусственный интеллект в сфере СФС-мер — инновационные решения" будут обсуждены в том числе перспективы использования цифровых технологий и искусственного интеллекта для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарно-санитарной и карантинной фитосанитарной безопасности в рамках ЕАЭС.
Говоря о мероприятиях своего блока на Форуме, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев отметил:
"В условиях геополитической турбулентности значимость евразийских путей — железнодорожных, автомобильных, воздушных — с каждым днем повышается. Самая главная цель — сократить сроки поставок и издержки транспортных компаний".
Применительно к сфере транспорта и инфраструктуры Арзыбек Кожошев выделил три "с" — срок, стоимость и стабильность поставок. Связанные с этим вопросы планируется обсудить с бизнесом на панельных сессиях. Кроме того, представители ряда международных организаций поделятся опытом по снижению издержек, повышению безопасности, обсудят влияние цифровых технологий на перевозки товаров. По мнению министра ЕЭК, это станет надежным фундаментом для развития совместных проектов Комиссии и деловых кругов стран Союза.
По линии министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнёва запланированы четыре сессии, в частности, "Евразийская торговля и логистика". Ее важность министр ЕЭК выделил в первую очередь.
"Сегодня серьезно меняются международные торговые потоки, что связано с ростом роли внутриконтинентальных торговых маршрутов и регионализацией. А на пространстве ЕАЭС два этих тренда органично сопрягаются. Поэтому мы обсудим, какие эффекты могут быть на пересечении евразийских транспортных коридоров и обширной сети торговых соглашений, которые формирует наш Союз", — сообщил Слепнёв.
В фокусе остается климатическая повестка, где на фоне принимаемых со стороны Евросоюза и КНР решений вопросы расчета углеродного следа, единых методик и недопущения барьеров становятся еще более актуальными.
Две практические цифровые сессии будут посвящены непосредственно теме Форума. Одна из них — "Цифровая торговля в ЕАЭС" — нацелена на масштабирование в рамках Союза национальных решений в сфере электронного документооборота, смарт-контрактов и искусственного интеллекта. Другая — "Цифровая маркировка" — связана с тем, что маркировка уже становится не просто инструментом прослеживаемости, но и во многом средством контроля легальности оборота товаров.
Гостями панельных сессий станут руководители отраслевых министерств стран Союза и государств-наблюдателей, более 70 делегатов третьих стран, включая США, Китай, Азербайджан, Вьетнам, Египет, Монголию, Туркменистан, Таджикистан и ряд других.
К подписанию на полях Форума готовятся 12 важных интеграционных документов: меморандумы, соглашения, протоколы, планы совместных мероприятий.