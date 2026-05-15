Мечеть как символ дружбы: Мирзиёев и Токаев посетили новый комплекс в Туркестане
В Туркестане открыли построенную Узбекистаном мечеть, рассчитанную на пять тысяч верующих. Масштабный комплекс площадью более 7 гектаров стал символом дружбы, добрососедства и культурной близости народов Узбекистана и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В рамках программы рабочего визита Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым посетил возведенную узбекской стороной мечеть в городе Туркестане, сообщила пресс-служба главы государства.Общая площадь комплекса составляет более 7 гектаров, а само сооружение способно вместить более 5 тысяч молящихся. Величественный ансамбль включает четыре 70-метровых минарета и главное трехэтажное здание с основным залом и традиционными айванами.Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории площадью 4,2 гектара. Здесь создаются зеленые зоны, пешеходные дорожки, места отдыха, системы освещения, декоративные элементы и фонтаны. Отмечено, что величественный комплекс, построенный в качестве дара Узбекистана братскому народу Казахстана и жителям Туркестана, стал ярким воплощением многовековой дружбы и культурной близости, добрососедства и союзничества двух стран.Были прочитаны суры из Корана и дуа за мир и процветание братских народов.
14:45 15.05.2026 (обновлено: 17:14 15.05.2026)
