https://uz.sputniknews.ru/20260515/mirziyoev-tokaev-posetili-mechet-turkestan-57594973.html

Мечеть как символ дружбы: Мирзиёев и Токаев посетили новый комплекс в Туркестане

Мечеть как символ дружбы: Мирзиёев и Токаев посетили новый комплекс в Туркестане

Sputnik Узбекистан

В Туркестане открыли построенную Узбекистаном мечеть, рассчитанную на пять тысяч верующих. Масштабный комплекс площадью более 7 гектаров стал символом дружбы, добрососедства и культурной близости народов Узбекистана и Казахстана.

2026-05-15T14:45+0500

2026-05-15T14:45+0500

2026-05-15T17:14+0500

мечеть

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

религия

туркестан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57591614_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aae928ced52e888f00af1a7e3edeffed.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В рамках программы рабочего визита Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым посетил возведенную узбекской стороной мечеть в городе Туркестане, сообщила пресс-служба главы государства.Общая площадь комплекса составляет более 7 гектаров, а само сооружение способно вместить более 5 тысяч молящихся. Величественный ансамбль включает четыре 70-метровых минарета и главное трехэтажное здание с основным залом и традиционными айванами.Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории площадью 4,2 гектара. Здесь создаются зеленые зоны, пешеходные дорожки, места отдыха, системы освещения, декоративные элементы и фонтаны. Отмечено, что величественный комплекс, построенный в качестве дара Узбекистана братскому народу Казахстана и жителям Туркестана, стал ярким воплощением многовековой дружбы и культурной близости, добрососедства и союзничества двух стран.Были прочитаны суры из Корана и дуа за мир и процветание братских народов.

туркестан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мечеть, шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев, религия, туркестан