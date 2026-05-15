Не наглейте: асимметричный ответ Западу Россия нашла на Востоке

Гигантское пространство ШОС — это практически глубокий тыл России, позволяющий ей преодолевать санкции и бороться с дефицитами и изоляцией, реализовывать...

2026-05-15T17:12+0500

Такое впечатление, что западники и их киевские марионетки возмечтали о новом варианте Минских соглашений. По типу, они будут беспрестанно лгать и одновременно нас бомбить, а Москва, спутанная обязательствами по рукам и ногам, даже не сможет ответить. Это заблуждение Россия поторопилась развеять. В ответ на многочисленные нарушения перемирия со стороны ВСУ российские военные в минувшие двое суток активно выносили инфраструктуру, мосты, аэродромы и военные заводы на территории, подконтрольной киевским властям.И днем, и ночью там гремели взрывы, горели объекты ВПК. В Киеве отключили свет, во Львове — воду. Под удар попали производства по сборке и запуску дронов, украинские вооруженные формирования, а также иностранные наемники.Параллельно прошли испытания нашей новейшей стратегической ракеты "Сармат". Это уникальное изделие способно пролететь 35 тысяч километров и двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. При ее применении все западные системы ПРО смогут только помахать вслед ракете платочком. Средств перехвата "Сармата" не существует в природе. Все это будущим западным переговорщикам на заметку, чтобы не очень наглели.А еще вчера состоялась встреча секретарей Совбеза стран — членов ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Это мероприятие проходит без фанфар и всякой помпы, но оно предельно — просто жизненно — важно и для нас, и для всего мира.Гигантское пространство ШОС — это практически глубокий тыл России, позволяющий ей преодолевать санкции и бороться с дефицитами и изоляцией, реализовывать совместные производства, обеспечивать всем необходимым наш фронт.Напомним, что в ШОС входят страны Средней Азии, с которыми у России связи налажены еще с советских времен, а также Китай, Индия, Иран, Пакистан и Белоруссия. Это больше 3,5 миллиарда человек и около четверти мирового ВВП.Прибавьте к этому огромную территорию (80 процентов всей Евразии), молодое, амбициозное, стремительно растущее население, могучий оборонительный потенциал и огромную сеть торгово-экономических связей — какие-то из них сохранились со времен Великого шелкового пути, другие были выстроены в советскую эпоху, но все они работают.Страны ШОС находятся сегодня под гигантским давлением коллективного Запада. Штаты накачивают оружием Тайвань, угрожая натравить его на Китай и организовать там военный кризис по типу украинского. Индию душат тарифами — фактически санкциями — за ее независимую политику.На Россию натравили Украину, превратив целую страну в вооруженный до зубов террористический отряд. Иран изо всех сил отбивается от открытой американо-израильской агрессии.И тем не менее вместе мы успешно выстаиваем в этом тяжелейшем мировом противостоянии. Мы еще не победили, но уже избежали разгрома, который был бы неизбежен, если бы мы боролись с Западом поодиночке.Производственные цепочки и торговые связи позволяют странам ШОС обходить западные санкции и помогать друг другу во всем. Постоянно идут совместные учения, обмен военным опытом и технологиями. Встречаются за закрытыми дверями дипломаты.Уверенность, с какой Россия сегодня оперирует на ЛБС, строит уникальные ракеты, развивает свою экономику, торгует, процветает, в огромной степени опирается на мощный фундамент ШОС. В свою очередь наш опыт в борьбе с терроризмом и сепаратизмом бесценен для наших друзей.Шанхайская организация сотрудничества не является экзистенциальным врагом Запада. Однако это огромная зона мира, куда тот предпочитает не соваться. Западные страны не могут здесь контролировать процессы, менять руководство стран, навязывать им свои хотелки. Сунутся с войной — обречены проиграть.В какой-то момент страны ШОС вытеснят коллективный Запад с авансцены мировой истории естественным путем. Просто таков тренд исторического развития — он вполне очевиден уже сегодня. Ну а на случай, если западники все-таки захотят устроить третью мировую, у ШОС есть чем ответить.Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предложил странам-участникам выработать механизм коллективного ответа на внешнюю агрессию. Предложение будет реализовано в ближайшее время. Западникам на заметку: оборонительный потенциал стран ШОС далеко превосходит все возможности Североатлантического альянса. Так что наглеть не стоит.

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

