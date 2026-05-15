https://uz.sputniknews.ru/20260515/prezident-uzbekistana-napravil-soboleznovaniya-indiyskomu-kollege-57588026.html
Президент Узбекистана направил соболезнования индийскому коллеге
Президент Узбекистана направил соболезнования индийскому коллеге
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования властям Индии в связи с жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона в стране.
2026-05-15T12:54+0500
2026-05-15T12:54+0500
2026-05-15T12:57+0500
соболезнования
индия
шавкат мирзиёев
стихийное бедствие
жертвы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_f34dcd2c2aadab404ed304d4686da674.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате проливных дождей и шторма в штате Уттар-Прадеш, сообщает пресс-служба главы государства.Глава республики выразил слова сочувствия членам семей и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.По данным газеты Indian Express, число жертв сильного шторма в индийском штате Уттар-Прадеш превысило 100 человек, более 70 получили ранения.Вечером 13 мая на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, сопровождавшаяся дождем и грозами. Некоторые люди погибли в результате падения деревьев, обрушения конструкций, а также ударов молний.Полиция и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий применяли бензопилы и краны для расчистки завалов. Власти обязали местных чиновников в течение суток обеспечить пострадавшим семьям медицинскую и финансовую поддержку.
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_85:0:1027:706_1920x0_80_0_0_19c20907082dd17af8e46cdab004fdc1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
соболезнования, индия, шавкат мирзиёев, стихийное бедствие, жертвы
соболезнования, индия, шавкат мирзиёев, стихийное бедствие, жертвы
Президент Узбекистана направил соболезнования индийскому коллеге
12:54 15.05.2026 (обновлено: 12:57 15.05.2026)
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования властям Индии в связи с жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона в стране.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате проливных дождей и шторма в штате Уттар-Прадеш, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Республики Индия Драупади Мурму и Премьер-министру Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате проливных дождей и шторма в штате Уттар-Прадеш", — говорится в сообщении.
Глава республики выразил слова сочувствия членам семей и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По данным газеты Indian Express, число жертв сильного шторма в индийском штате Уттар-Прадеш превысило 100 человек, более 70 получили ранения.
Вечером 13 мая на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, сопровождавшаяся дождем и грозами. Некоторые люди погибли в результате падения деревьев, обрушения конструкций, а также ударов молний.
Полиция и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий применяли бензопилы и краны для расчистки завалов. Власти обязали местных чиновников в течение суток обеспечить пострадавшим семьям медицинскую и финансовую поддержку.