Президент Узбекистана направил соболезнования индийскому коллеге

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования властям Индии в связи с жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона в стране.

2026-05-15T12:54+0500

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате проливных дождей и шторма в штате Уттар-Прадеш, сообщает пресс-служба главы государства.Глава республики выразил слова сочувствия членам семей и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.По данным газеты Indian Express, число жертв сильного шторма в индийском штате Уттар-Прадеш превысило 100 человек, более 70 получили ранения.Вечером 13 мая на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, сопровождавшаяся дождем и грозами. Некоторые люди погибли в результате падения деревьев, обрушения конструкций, а также ударов молний.Полиция и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий применяли бензопилы и краны для расчистки завалов. Власти обязали местных чиновников в течение суток обеспечить пострадавшим семьям медицинскую и финансовую поддержку.

