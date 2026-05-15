В Самарканде состоялось заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ
Участники обсудили вопросы укрепления безопасности границ, борьбы с транснациональной преступностью, незаконной миграцией и контрабандой, а также совершенствования совместных операций и обмена информацией.
САМАРКАНД, 15 мая — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand состоялось 92-е заседание Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В нем приняли участие делегации девяти пограничных ведомств государств-участников СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, органов взаимодействия Содружества, РАТС ШОС и Международного союза ветеранов пограничной службы.
На заседании проанализирована обстановка на внешних границах стран СНГ. С докладами выступили руководители пограничных ведомств, Антитеррористического центра СНГ, Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и Исполнительного комитета РАТС ШОС.
Председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ генерал-полковник Александр Манилов рассказал о планируемых мероприятиях на текущий год.
В частности, он отметил проведение специальной пограничной операции, которая проходит под руководством Беларуси на западном направлении.
По его словам, в этом году пограничники Узбекистана проведут аналогичную специальную пограничную операцию на центральноазиатском направлении.
Рассказывая о предстоящих мероприятиях, Александр Манилов отметил, что организация охраны государственной границы прежде всего опирается на науку, так как специалисты ведут свою деятельность на основе научных исследований.
Кроме того, он сообщил о запланированной на август спартакиаде пограничных ведомств стран Содружества.
Также в рамках заседания Совета командующих пограничными войсками стран СНГ ее участники посетили город Термез, где ознакомились с работой пограничников. В частности, они побывали на мосту дружбы "Хайратон", осмотрели пограничные заставы, пункт пропуска через границу, а также речную бригаду.
"Очень понравилось всем руководителям пограничных ведомств, что на погранзаставах и всех объектах поддерживается идеальный порядок. Все направлено на организацию службы и обеспечение безопасности. Проезжая вдоль границы, мы убедились, что наши узбекские коллеги очень ответственно относятся к охране участка, порученного им с Афганистаном", — отметил председатель Координационной службы СКПВ.
По итогам заседания принято 17 решений для развития сотрудничества и повышения эффективности охраны внешних границ.