В Самарканде состоялось заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ

Участники обсудили вопросы укрепления безопасности границ, борьбы с транснациональной преступностью, незаконной миграцией и контрабандой, а также совершенствования совместных операций и обмена информацией.

2026-05-15T15:10+0500

САМАРКАНД, 15 мая — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand состоялось 92-е заседание Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В нем приняли участие делегации девяти пограничных ведомств государств-участников СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, органов взаимодействия Содружества, РАТС ШОС и Международного союза ветеранов пограничной службы. На заседании проанализирована обстановка на внешних границах стран СНГ. С докладами выступили руководители пограничных ведомств, Антитеррористического центра СНГ, Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и Исполнительного комитета РАТС ШОС.Участники обсудили вопросы укрепления безопасности границ, борьбы с транснациональной преступностью, незаконной миграцией и контрабандой, а также совершенствования совместных операций и обмена информацией.Председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ генерал-полковник Александр Манилов рассказал о планируемых мероприятиях на текущий год.В частности, он отметил проведение специальной пограничной операции, которая проходит под руководством Беларуси на западном направлении. По его словам, в этом году пограничники Узбекистана проведут аналогичную специальную пограничную операцию на центральноазиатском направлении.Рассказывая о предстоящих мероприятиях, Александр Манилов отметил, что организация охраны государственной границы прежде всего опирается на науку, так как специалисты ведут свою деятельность на основе научных исследований.Кроме того, он сообщил о запланированной на август спартакиаде пограничных ведомств стран Содружества.Также в рамках заседания Совета командующих пограничными войсками стран СНГ ее участники посетили город Термез, где ознакомились с работой пограничников. В частности, они побывали на мосту дружбы "Хайратон", осмотрели пограничные заставы, пункт пропуска через границу, а также речную бригаду.По итогам заседания принято 17 решений для развития сотрудничества и повышения эффективности охраны внешних границ.

