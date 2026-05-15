Юные боксеры Узбекистана выиграли чемпионат Азии с 27 медалями

Узбекистанские спортсмены завоевали в общей сложности 27 медалей: 13 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

2026-05-15T10:43+0500

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В столице Узбекистана завершился юниорский чемпионат Азии по боксу, где хозяева турнира заняли первое место в общем зачете, показав лучший результат среди всех участников, сообщает пресс-служба НОК.Сборная республики в возрастной категории U15 оставила соперников далеко позади, завоевав в общей сложности 27 медалей.Чемпионами Азии стали: Фаёзбек Норалиев (-37 кг), Жасурбек Хайруллаев (-40 кг), Мансурбек Абдухамитов (-46 кг), Сардорбек Омонбоев (-49 кг), Жавохир Неъматжонов (-52 кг), Самандар Журабоев (-64 кг), Иброхим Мирзакаримов (+70 кг).Среди девушек золото взяли: Одина Юсупова (-33 кг), Сарвиноз Зоирова (-35 кг), Зебинисо Абдуллаева (-49 кг), Бахора Махмуджонова (-55 кг), Малика Улугбекова (-64 кг), Захро Даниярова (+70 кг).Серебряные награды завоевали Бобурмирзо Муродов, Абдуллох Каримжонов, Азизбек Эгамберганов, Улмасбек Сатимов, Оминахон Носирова, Мукаддас Зокирова, Шахона Муллажонова и Хонзодабегим Баратова.Бронзовыми призерами стали Шамшод Комилов, Адизбек Илхомбеков, Бобур Ниязов, Сарвиноз Рискулова, Наргиза Серикбаева и Зухра Исмоилова.Победителям и призерам континентального первенства U15 были вручены медали. Выступление юных боксеров Узбекистана стало ярким подтверждением высокого уровня подготовки спортсменов и успешной работы детско-юношеских школ бокса в стране.

