Юные боксеры Узбекистана выиграли чемпионат Азии с 27 медалями
10:15 15.05.2026 (обновлено: 10:43 15.05.2026)
© НОК УзбекистанаЮные боксеры завоевали 27 медалей на чемпионате Азии в Ташкенте.
Узбекистанские спортсмены завоевали в общей сложности 27 медалей: 13 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В столице Узбекистана завершился юниорский чемпионат Азии по боксу, где хозяева турнира заняли первое место в общем зачете, показав лучший результат среди всех участников, сообщает пресс-служба НОК.
Сборная республики в возрастной категории U15 оставила соперников далеко позади, завоевав в общей сложности 27 медалей.
"В Ташкенте завершились соревнования среди юниоров в рамках чемпионата Азии по боксу. В категории U15 сборная Узбекистана продемонстрировала лучший результат на континенте, завоевав 13 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Чемпионами Азии стали: Фаёзбек Норалиев (-37 кг), Жасурбек Хайруллаев (-40 кг), Мансурбек Абдухамитов (-46 кг), Сардорбек Омонбоев (-49 кг), Жавохир Неъматжонов (-52 кг), Самандар Журабоев (-64 кг), Иброхим Мирзакаримов (+70 кг).
Среди девушек золото взяли: Одина Юсупова (-33 кг), Сарвиноз Зоирова (-35 кг), Зебинисо Абдуллаева (-49 кг), Бахора Махмуджонова (-55 кг), Малика Улугбекова (-64 кг), Захро Даниярова (+70 кг).
Серебряные награды завоевали Бобурмирзо Муродов, Абдуллох Каримжонов, Азизбек Эгамберганов, Улмасбек Сатимов, Оминахон Носирова, Мукаддас Зокирова, Шахона Муллажонова и Хонзодабегим Баратова.
Бронзовыми призерами стали Шамшод Комилов, Адизбек Илхомбеков, Бобур Ниязов, Сарвиноз Рискулова, Наргиза Серикбаева и Зухра Исмоилова.
"Молодые боксеры Узбекистана своими выступлениями в финале вновь доказали высокий потенциал отечественной школы бокса. <...> Надеемся, что и завтрашние поединки категории U17 принесут нашим соотечественникам такие же яркие победы", — отметили в НОК.
Победителям и призерам континентального первенства U15 были вручены медали. Выступление юных боксеров Узбекистана стало ярким подтверждением высокого уровня подготовки спортсменов и успешной работы детско-юношеских школ бокса в стране.