Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260516/artur-guliev-obladatel-zolotoy-medali-etap-kubok-mira-57627439.html
Артур Гулиев завоевал золото этапа Кубка мира в Германии
Артур Гулиев завоевал золото этапа Кубка мира в Германии
Sputnik Узбекистан
Узбекистанский спортсмен уверенно преодолел дистанцию в 200 метров с результатом 38.44 секунды и поднялся на высшую ступень пьедестала.
2026-05-16T15:20+0500
2026-05-16T15:34+0500
артур гулиев
золотая медаль
каноэ
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1a/38247578_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_4a1981bf876fa79dd8a3e2247a8b3bd8.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В городе Бранденбург (Германия) проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях каноистов на дистанции 200 метров среди мужчин предствитель сборной Узбекистана Артур Гулиев завоевал золотую медаль, сообщает НОК.Узбекистанский спортсмен финишировал с результатом 38.44 секунды и завоевал золото этапа Кубка мира. Обладателем серебряной медали стал Пабло Грана из Испании (38.63), а бронзу выиграл Сергей Свинарев (39.09).Победа на этапе Кубка мира стала значимым достижением для Артура Гулиева и укрепила его позиции на международной арене гребного спорта.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1a/38247578_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_59f1ad4b9201d5ba7d0fcf141cc05f32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
артур гулиев, золотая медаль, каноэ, узбекистан
артур гулиев, золотая медаль, каноэ, узбекистан

Артур Гулиев завоевал золото этапа Кубка мира в Германии

15:20 16.05.2026 (обновлено: 15:34 16.05.2026)
© НОКНа проходящем в Германии чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ наш соотечественник Артур Гулиев завоевал золотую медаль.
На проходящем в Германии чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ наш соотечественник Артур Гулиев завоевал золотую медаль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2026
© НОК
Подписаться
Узбекистанский спортсмен уверенно преодолел дистанцию в 200 метров с результатом 38.44 секунды и поднялся на высшую ступень пьедестала.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В городе Бранденбург (Германия) проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях каноистов на дистанции 200 метров среди мужчин предствитель сборной Узбекистана Артур Гулиев завоевал золотую медаль, сообщает НОК.
Узбекистанский спортсмен финишировал с результатом 38.44 секунды и завоевал золото этапа Кубка мира.
Обладателем серебряной медали стал Пабло Грана из Испании (38.63), а бронзу выиграл Сергей Свинарев (39.09).
Победа на этапе Кубка мира стала значимым достижением для Артура Гулиева и укрепила его позиции на международной арене гребного спорта.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0