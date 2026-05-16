Артур Гулиев завоевал золото этапа Кубка мира в Германии
Узбекистанский спортсмен уверенно преодолел дистанцию в 200 метров с результатом 38.44 секунды и поднялся на высшую ступень пьедестала.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В городе Бранденбург (Германия) проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях каноистов на дистанции 200 метров среди мужчин предствитель сборной Узбекистана Артур Гулиев завоевал золотую медаль, сообщает НОК.Узбекистанский спортсмен финишировал с результатом 38.44 секунды и завоевал золото этапа Кубка мира. Обладателем серебряной медали стал Пабло Грана из Испании (38.63), а бронзу выиграл Сергей Свинарев (39.09).Победа на этапе Кубка мира стала значимым достижением для Артура Гулиева и укрепила его позиции на международной арене гребного спорта.
артур гулиев, золотая медаль, каноэ, узбекистан
15:20 16.05.2026 (обновлено: 15:34 16.05.2026)
