Бухара принимает III Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного искусства
16:00 16.05.2026 (обновлено: 16:20 16.05.2026)
В программе — выставки, культурные мероприятия, фотопроекты, показы национального ремесленного искусства и встречи мастеров из разных стран мира.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. С 15 по 17 мая в древней Бухаре проходит III Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного искусства, объединивший мастеров, дизайнеров и исследователей культуры со всего мира.
Масштабное событие стало яркой площадкой для демонстрации богатых традиций узбекского ремесленничества и укрепления международного культурного сотрудничества.
В фестивале участвуют более 120 зарубежных гостей из 38 стран Африки, Европы, Азии, Северной Америки и Тихоокеанского региона. Свои лучшие работы также представляют свыше 300 местных мастеров и ремесленников.
Торжественное открытие мероприятия сопровождалось красочным парад-шествием участников от исторической крепости Крепость Арк до Медресе Надир Диван-беги.
В рамках фестиваля также проходят выставки-продажи золотошвейных, ювелирных изделий и других направлений национального ремесленного искусства, народные танцы, выступления фольклорных коллективов и кукольные представления.
Особое внимание привлекло открытие выставки творческих работ народного мастера Узбекистана, золотошвея Бахшилло Джумаева под названием "Музыка золотых нитей". Экспозиция раскрывает тонкости традиционного искусства зардӯзлик и демонстрирует уникальные авторские техники мастера.
В рамках фестиваля также организована специальная фотовыставка, посвященная ремесленному наследию Узбекистана. Посетители могут познакомиться с архивными и современными фотоработами, отражающими искусство золотого шитья и ювелирного дела — одних из самых изящных направлений национального прикладного искусства.
"Фестиваль в Бухаре — это не только праздник ремесленного искусства, но и важная международная платформа для сохранения, популяризации и передачи уникальных традиций узбекского мастерства будущим поколениям", — говорит руководитель информационной службы ассоциации "Хунарманд" Нилуфар Хатамова.
Сегодня в сфере ремесленничества в Ассоциации "Хунарманд" работают более 26 тысяч мастеров и свыше 119 тысяч учеников. В ювелирной сфере трудятся 982 мастера и 1 565 учеников, а искусство золотого шитья развивают 150 мастеров и 538 учеников.
Как проходит фестиваль — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Бахром ХатамовIII Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного искусства в Бухаре.
