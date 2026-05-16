https://uz.sputniknews.ru/20260516/buxara-mejdunarodnyy-festival-zolotoshveynoe-yuvelirnoe-iskusstvo-57621623.html

Бухара принимает III Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного искусства

Бухара принимает III Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного искусства

Sputnik Узбекистан

В программе — выставки, культурные мероприятия, фотопроекты, показы национального ремесленного искусства и встречи мастеров из десятков стран мира.

2026-05-16T16:00+0500

2026-05-16T16:00+0500

2026-05-16T16:20+0500

бухара

фотолента

фестиваль

ювелирные украшения

ремесленники

искусство

культурное наследие

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/10/57623316_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b270143b5839b440bc90a4bae9bef378.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. С 15 по 17 мая в древней Бухаре проходит III Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного искусства, объединивший мастеров, дизайнеров и исследователей культуры со всего мира. Масштабное событие стало яркой площадкой для демонстрации богатых традиций узбекского ремесленничества и укрепления международного культурного сотрудничества.В фестивале участвуют более 120 зарубежных гостей из 38 стран Африки, Европы, Азии, Северной Америки и Тихоокеанского региона. Свои лучшие работы также представляют свыше 300 местных мастеров и ремесленников.Торжественное открытие мероприятия сопровождалось красочным парад-шествием участников от исторической крепости Крепость Арк до Медресе Надир Диван-беги. В рамках фестиваля также проходят выставки-продажи золотошвейных, ювелирных изделий и других направлений национального ремесленного искусства, народные танцы, выступления фольклорных коллективов и кукольные представления.Особое внимание привлекло открытие выставки творческих работ народного мастера Узбекистана, золотошвея Бахшилло Джумаева под названием "Музыка золотых нитей". Экспозиция раскрывает тонкости традиционного искусства зардӯзлик и демонстрирует уникальные авторские техники мастера.В рамках фестиваля также организована специальная фотовыставка, посвященная ремесленному наследию Узбекистана. Посетители могут познакомиться с архивными и современными фотоработами, отражающими искусство золотого шитья и ювелирного дела — одних из самых изящных направлений национального прикладного искусства.Сегодня в сфере ремесленничества в Ассоциации "Хунарманд" работают более 26 тысяч мастеров и свыше 119 тысяч учеников. В ювелирной сфере трудятся 982 мастера и 1 565 учеников, а искусство золотого шитья развивают 150 мастеров и 538 учеников.Как проходит фестиваль — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

бухара

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бухара, фотолента, фестиваль, ювелирные украшения, ремесленники, искусство, культурное наследие, узбекистан, фото